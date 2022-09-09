Tử vi 12 con giáp đoán định, đúng 0h hôm nay (10/9), Thần Tài đại giá quang lâm, 3 con giáp ra ngõ ngã trúng hố vàng, làm ăn tấn tới, một bước lên mây

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 22:18

Tử vi 12 con giáp, 3 tuổi này có cơ may làm giàu, đi tới đâu may mắn theo tới đó, gặt hái nhiều tài lộc.

Tuổi Thìn

Đúng 0h hôm nay (10/9) vận trình của người tuổi Thìn có nhiều điểm sáng từ trong công việc cho tới tiền bạc và mặt tình cảm. Mọi công sức của bản mệnh đã được ghi nhận, nhờ thế mà cuộc sống an vui, rực rỡ. Không những thế, bạn cũng có nhiều thời gian, năng lượng đi giúp đỡ những người xung quanh mình. Theo đó, người tuổi Thìn trúng ngày Thần Tài phù trợ, ngài sẽ đem lại sự giàu có, hưng thịnh và nếu có bất kì nguyện ước gì, Ngài cũng sẽ giúp thỏa mãn và đem đến hạnh phúc ngập tràn.

Trong tháng này, bạn sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó thu lượm kiến thức, học thêm từ những người đi trước. Lúc này bạn được nhiều người yêu mến vì sự hài hước và dễ gần của mình.

Tử vi 12 con giáp đoán định, đúng 0h hôm nay (10/9), Thần Tài đại giá quang lâm, 3 con giáp ra ngõ ngã trúng hố vàng, làm ăn tấn tới, một bước lên mây - Ảnh 1
3 con giáp đại vận may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc may mắn nhờ Thần Tài chiếu cố nên lộc về đầy tay. Không cần biết người khác nói xấu bạn như thế nào nhưng mỗi đồng tiền bạn làm ra đều quý giá và chân chính.

Tuổi Tỵ

Đúng 0h hôm nay (10/9), công việc sẽ trở nên khá thuận lợi với người tuổi Tỵ, nhất là những người buôn bán kinh doanh, chỉ cần chăm chỉ là đường tài lộc sẽ khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ có một ngày nghỉ đúng nghĩa, áp lực công việc giảm tải, có thể tăng cường mở rộng giao tiếp và các mối quan hệ xã giao. Chính Tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính đã ổn định và đang ngày càng tốt lên, giúp bản mệnh có cuộc sống khấm khá hơn.

Bên cạnh đó, vận đào hoa của bản mệnh cũng đang rất vượng. Nếu còn độc thân hãy mở lòng mình, cho đối phương cũng là cho chính mình thêm cơ hội. Bạn cần mạnh mẽ bước qua quá khứ để đón nhận những điều tốt đẹp trong tương lai.

Tử vi 12 con giáp đoán định, đúng 0h hôm nay (10/9), Thần Tài đại giá quang lâm, 3 con giáp ra ngõ ngã trúng hố vàng, làm ăn tấn tới, một bước lên mây - Ảnh 2
Con giáp có cơ hội đổi vận mệnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 0h hôm nay (10/9), Sửu được quý nhân soi đường chỉ lối nên những rắc rối trước đó đều được giải quyết ổn thỏa. Sửu có thêm vô vàn những ý tưởng kinh doanh độc đáo, nhờ vậy mà vận trình tài lộc cũng suôn sẻ hơn rất nhiều so với trước đây. Bạn có thể chẳng cần hao tâm tổn trí quá nhiều mà tiền bạc vẫn đầy tay. Cuộc sống ổn định hơn giúp bạn có nhiều thời gian cho bản thân hơn trước.

Về tình cảm, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi vì chuyện cơm áo gạo tiền, người độc thân khó tìm thấy ý trung nhân của mình. Người đang yêu luôn có cảm giác an toàn mỗi khi ở bên cạnh đối phương. Tuy nhiên, bản mệnh đừng chỉ biết nhận mà hãy cho đi để tình cảm ngày càng tốt đẹp.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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