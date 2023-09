Tử vi 1h chiều mai (10/9), Cát Tinh nhập mệnh, tài lộc nở hoa, 3 con giáp ‘ngồi mát ăn bát vàng’, Thần Tài độ mạng, ông Tơ bà Nguyệt se duyên, làm gì cũng thuận

Tử vi 1h chiều mai (10/9) nói rằng, 3 con giáp may mắn ‘hết phần thiên hạ’, cầu tiền trúng tiền, cầu an trúng an, duyên tình đỏ thắm.

Tuổi Thân Những người cầm tinh con Khỉ vốn dĩ đã có vận số may mắn hơn người. Sự nhanh nhạy tháo vát cộng với nghị lực sống phi thường, không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh, khó khăn. Người tuổi Thân có số làm lãnh đạo, họ thường thành công trong sự nghiệp. Khi người khác còn loay hoay thì họ đã đứng trên đỉnh cao. Tử vi 1h chiều mai (10/9), Thân sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú khỉ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Gặp được thời cơ thích hợp, sự nghiệp của Thân lên như diều gặp gió. Vị thế của bạn trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Con giáp này cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Tài lộc của Thân phất cao như núi. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến bạn có cuộc sống phú quý, hưng vượng. Những người cầm tinh con Khỉ vốn dĩ đã có vận số may mắn hơn người. Sự nhanh nhạy tháo vát cộng với nghị lực sống phi thường, không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh, khó khăn. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Người tuổi Mão tử vi 1h chiều mai (10/9) cho hay, do được cát tinh "Thiên Tài', "Ngũ Khúc" xuất hiện trong cung mệnh nên sẽ cải thiện được tình hình tài chính trước đây. Với nguồn vận khí dồi dào, người tuổi Mão sẽ dần tích lũy cho bản thân số tiền không nhỏ trong tài khoản, giúp con giáp này không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền cho đến hết năm. Người tuổi Mão cũng có tin vui từ tình cảm cá nhân và cũng chính vì điều này mà bạn vui hơn rất nhiều. Con giáp này nếu biết tân dụng cát tinh Hồng Loan, Hoa Ất trợ lực, và làm ăn đúng thời cơ, kết hôn muộn đôi chút, họ sẽ hỉ sự lâm môn, tài vận sự nghiệp thăng hoa, vượng vận hết phần người khác. Người tuổi Mão tử vi 1h chiều mai (10/9) cho hay, do được cát tinh "Thiên Tài', "Ngũ Khúc" xuất hiện trong cung mệnh nên sẽ cải thiện được tình hình tài chính trước đây. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Tử vi 12 con giáp không khó để nhận ra rằng, người tuổi Hợi dễ được cát tinh Văn Khúc cao chiếu, số mệnh vinh hoa, dù sinh ra trong nghèo đói cũng luôn có cơ hội vươn lên dễ dàng. Họ sẽ dễ thành cự phú, một tấc đến trời, cuộc sống không còn gì phải lo âu, phiền muộn. Tử vi 1h chiều mai (10/9), quy hoạch và chuẩn bị sẵn sàng những kế hoạch dài hơi, họ được cát tinh chiếu mệnh soi đường, chỉ ra quý nhân phù trợ và đường đi nước bước để chạm tay tới thành công. Người làm đầu tư, kinh doanh quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội. Với người làm công ăn lương, túi tiền rủng rỉnh là nhờ bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm