Tử vi 6 ngày tới (9/9 - 14/9), Phật Tổ ban ơn lành, 3 con giáp gặp ‘cơn lốc’ bạc tiền tràn về ngộp thở, tài lộc rải khắp nhà, may mắn đến bất ngờ không kịp trở tay

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 16:22

Tử vi 6 ngày tới (9/9 - 14/9), 3 con giáp phú quý vây thân, thần May Mắn trợ mệnh, cơ hội gặt hái thành công, tài vận vươn xa.

Tuổi Mùi

Tử vi 6 ngày tới (9/9 - 14/9), những người tuổi Mùi tài lộc vượng phát, quý bạn có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng, một hợp đồng béo bở mang lại nhiều lợi nhuận. Và có thể trích một khoản vốn lớn để đầu tư, mở rộng kinh doanh có thể gặt hái thành công như ý.

Đúng những ngày này là cơ hội tuyệt vời để kết nối với những người bạn ở xa của con giáp tuổi Mùi. Thiên Tài có thể đưa tới cơ hội kiếm tiền không ngừng. Ngũ hành tương sinh cho thấy bạn trở nên vững vàng hơn bao giờ.

Nếu có dự định xuất hành đi xa, làm các công việc quan trọng nên lựa chọn hướng xuất hành tốt: đi về hướng Nam để đón Hỷ Thần và hướng Tây để đón Tài Thần.

Tử vi 6 ngày tới (9/9 - 14/9), Phật Tổ ban ơn lành, 3 con giáp gặp ‘cơn lốc’ bạc tiền tràn về ngộp thở, tài lộc rải khắp nhà, may mắn đến bất ngờ không kịp trở tay - Ảnh 1
Tử vi 6 ngày tới (9/9 - 14/9), những người tuổi Mùi tài lộc vượng phát, quý bạn có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng, một hợp đồng béo bở mang lại nhiều lợi nhuận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 6 ngày tới, tuổi Dậu có Thiên Ấn chiếu cố, tài vận như gió mùa về, con giáp được cấp trên tin tưởng nhiều hơn. Con giáp này làm việc chăm chỉ, kiếm tiền về đầy túi, tinh thần phấn chấn hơn trước. Vượt qua mọi khó khăn, giải quyết vấn đề hiệu quả, con giáp này sớm vượt qua thử thách, đạt được thành tựu. Người làm kinh doanh có tầm nhìn xa, đầu tư đâu sinh lời đó.

Bạn nói được làm được, có uy quyền và có tiếng nói ở cơ quan, năng lực tốt nên khó bị hạ gục. Đây cũng là động lực để con giáp này phấn đấu sự nghiệp. Con giáp này cũng được mọi người xung quanh yêu quý, nhờ ai người ta cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Chỉ chờ cơ hội như thế này là bạn có thể phất lên như diều gặp gió, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần.

Tử vi 6 ngày tới (9/9 - 14/9), Phật Tổ ban ơn lành, 3 con giáp gặp ‘cơn lốc’ bạc tiền tràn về ngộp thở, tài lộc rải khắp nhà, may mắn đến bất ngờ không kịp trở tay - Ảnh 2
Đúng 6 ngày tới, tuổi Dậu có Thiên Ấn chiếu cố, tài vận như gió mùa về, con giáp được cấp trên tin tưởng nhiều hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ được quý nhân phú trợ, dù là trong công việc hay cuộc sống đều có thành công mỹ mãn. Dù vẫn có lúc khó khăn vất vả nhưng con giáp này sẽ được quý nhân giúp sức, may mắn kịp lúc.

Tử vi 6 ngày tới (9/9 - 14/9), người tuổi Tỵ có một tháng khá hanh thông hơn những con giáp khác, gặp dữ hóa lành, tài lộc dồi dào. Họ có nhiều cơ hội tốt đẹp, cần phải biết nắm bắt thời cơ để càng làm giàu bất ngờ.

Con giáp tuổi có cơ hội nhận công việc mới. Người tuổi này làm việc theo kịp tiến độ, đạt hiệu quả cao, có thể gặt hái thành công như mong đợi. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều thuận buồm xuôi gió, mang về thành quả.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng ngày mai (15/8 âm lịch), 3 con giáp có tương lai sáng lạn, phú quý bủa vây, cơ hội làm gì cũng xuôi thuận.

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