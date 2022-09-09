Người tuổi Hợi thông minh, nhanh nhẹn, rất nhạy bén với các cơ hội kiếm tiền, đầu tư và sẽ không bỏ lỡ bất cứ thời cơ phát tài nào. Không chỉ kinh doanh hồng phát, tài vận dồi dào, tiền chất đầy két mà còn có được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân trong mọi mặt của cuộc sống. Thời vận đã đến, cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Thời hoàng kim của bạn đã tới. Bạn sẽ gặp nhiều may mắn như hổ mọc thêm cánh, thỏa sức phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến rõ rệt.

Qua đêm nay (15/9 âm lịch), cát tinh nhập mệnh, trời phật ban ơn, Hợi sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc, cơm áo gạo tiền.

Vận son của người tuổi Tý kéo dài liên tục. Trong khoảng thời gian này, bạn làm ăn buôn bán hay theo đuổi con đường quan lộ đều thuận buồm xuôi gió.

Qua đêm nay (15/9 âm lịch), cát tinh nhập mệnh, trời phật ban ơn, Hợi sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc, cơm áo gạo tiền. Ảnh minh họa: Internet

Qua đêm nay (15/9 âm lịch), tốc độ thăng quan tiến chức của Tý cực nhanh. Trời phú con giáp này thông minh, uyên bác, lại khéo léo, tinh tế, Tý có thể tận dụng khả năng nhanh nhẹn đặc biệt của mình, luôn nổi trội, con giáp này sẽ thu về lợi ích không nhỏ.

Vận son của người tuổi Tý kéo dài liên tục. Trong khoảng thời gian này, bạn làm ăn buôn bán hay theo đuổi con đường quan lộ đều thuận buồm xuôi gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Qua đêm nay (15/9 âm lịch), chuyện làm ăn, kinh doanh của Tỵ trong tháng 9 có dấu hiệu phát triển tích cực. Thời điểm này rất thích hợp để Tỵ hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô kinh doanh của mình.

Người làm đầu tư, kinh doanh cần phải quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội. Tỵ có tài nên không cần sợ khó khăn. Ngược lại, khó khăn là dấu hiệu dự báo một khoản lời lãi đang kể đang hứa hẹn ở phía trước.

Với người làm công ăn lương, túi tiền rủng rỉnh là nhờ bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng với những gì Tỵ đã bỏ ra. Lúc này Tỵ có thể tự thưởng cho bản thân để khuyến khích tinh thần làm việc, song đừng nên vung tay quá trớn, mua những món hàng vượt khả năng chi trả của mình.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm