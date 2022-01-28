May mắn cho ai sinh vào tháng sinh âm lịch này, bước sang năm Nhâm Dần 2022 tiền tài vây kín, phước lộc dồi dào 'đếm tiền mỏi tay'

Tâm linh - Tử vi 28/01/2022 09:30

Với những người lạc quan, sống tích cực, luôn tin vào những điều tốt đẹp và hi vọng vào tương lai tươi sáng thì may mắn cũng tự nhiên mà đến, cuộc sống thường thuận lợi, suôn sẻ. Từ cuối năm Tân Sửu này bất ngờ gặp quý nhân giúp cho họ có thể làm nên chuyện lớn trong năm Nhâm Dần sắp tới.

Tháng 8 âm lịch

Những người sinh vào tháng 8 âm lịch là người cần cù, chăm chỉ lại thêm sự thông minh, nhanh nhẹn nên dù có gặp phải hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng đều vượt được qua. Đây là những người không thích than thở, kể lể, khó khăn bao nhiêu họ tự biết, vất vả bao nhiêu họ tự chịu.

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Những người này cũng rất tạo bạo, thực tế, có năng lực quản lý tiền bạc nên họ không bao giờ để bản thân phải rơi vào tình cảnh túng thiếu. Nếu hoàn cảnh xô đẩy khiến họ nghèo túng, những người này luôn tìm được cách bứt phá và xây dựng lại từ đầu.

Tử vi học nói rằng cuối năm Tân Sửu là thời điểm những người này gặp được thần may mắn lẫn quý nhân. Một vị tiền bối hoặc một người có nguồn lực lớn sẽ xuất hiện và giúp họ xây dựng được nền tảng vững chắc hơn cho tương lai bằng một hợp đồng làm ăn.

Tài vận của những người này trong năm Nhâm Dần sẽ vô cùng hưng thịnh, từ đó họ có thể làm nên những chuyện lớn mà họ luôn mơ ước.

Tháng 10 âm lịch

Những người sinh vào tháng 10 âm lịch là người thông minh, giỏi giang lại có nhân cách tốt. Đây là những người tử tế, không thích phán xét người khác, luôn nhìn vào những điểm tốt của mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, người sinh vào tháng 10 âm lịch này cũng rất hòa đồng, giỏi xử lý các mối quan hệ xung quanh nên được lòng rất nhiều người.

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Những người này sinh ra nhận được nhiều may mắn hơn người khác, tuy có lúc gặp khó khăn nhưng họ đều có thể vượt qua. Tuy không dễ dàng nhưng nhờ có niềm tin vào tương lai, sẵn sàng đối mặt với thử thách mà họ có thể xây dựng được một cơ đồ không hề nhỏ từ khi còn trẻ.

Tử vi học cho rằng những người này trước thềm năm mới Nhâm Dần sẽ nhận được nhiều vận may bất ngờ, đặc biệt quý nhân cũng sẽ xuất hiện và mang đến cho họ nhiều cơ hội để tỏa sáng trong năm sau. Nhìn chung, bất kể những người này làm gì thì mọi thứ đều suôn sẻ, thuận lợi không ngờ.

Cho dù là làm nhà làm cửa, mua bán đất đai hay đầu tư chứng khoán, họ cũng sẽ đều đạt được kết quả tốt đẹp trong năm Nhâm Dần này.

Tháng 12 âm lịch

 

Những người sinh vào tháng 12 âm lịch là người sống có trách nhiệm, luôn đặt lợi ích của người khác lên trước bản thân mình. Đây là những người sẵn sàng cống hiến và hi sinh vì gia đình và những người thân yêu, không nề hà khó khăn chỉ mong những người quan trọng của cuộc đời mình được hạnh phúc.

Người sinh vào tháng 12 âm lịch này là người hướng ngoại, vui vẻ nhưng cũng là người dịu dàng, ân cần. Họ đi đến đâu cũng được người khác yêu quý, tôn trọng. Đồng thời, những người này không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà, có thể xây dựng được một tổ ấm hạnh phúc, ấm no.

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Năm mới Nhâm Dần, quý nhân và thần tài cùng lúc gõ cửa cuộc sống của những người này và mang đến cho họ một tương lai rực rỡ với nhiều thành công lớn. Đây là thời điểm họ có thể xây dựng được một sự nghiệp lớn mạnh chưa từng thấy, nếu muốn làm chuyện lớn cũng sẽ được người khác phù trợ giúp đỡ nhiệt tình.

Năm mới Nhâm Dần sẽ là thời điểm những người này có thể xây nhà, tậu xe, làm ăn lớn, tham gia vào những phi vụ làm ăn tiền tỉ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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