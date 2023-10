Lông mọc ở những vị trí nào trên cơ thể có cơ hội nhận được phúc khí VÔ BIÊN, hưởng cuộc sống an nhàn, đại cát đại lợi

Hầu như ai cũng sở hữu cho mình ít nhất mộtnốt ruồi trên cơ thể. Thường nốt ruồi có màu nâu và màu đen là phổ biến. Song đó một số trường hợp nốt ruồi đen mọc lông, một đặc điểm khá hiếm và ít ai sở có. Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu của căn bệnh ung thư quái ác. Tuy nhiên theo nghiên cứu của khoa học thì đây là một đặc điểm bình thường và hoàn toàn vô hại. Sợi lông mọc ngay trên nốt ruồi là do sự ngẫu nhiên, đó có thể là do mụn ruồi mọc ngay vị trí nang lông. Chính nang lông này phát triển bình thường và sinh ra lông dài và đen như các vị trí khác mặc dù vị trí đó có nốt ruồi. Mọc lông trên nốt ruồi là điều hết sức bình thường, chẳng đáng lo ngại gì. Trường hợp sợi lông ở mụn ruồi mỏng hoặc màu tối hơn so với các sợi lông khác trên cơ thể là do các sắc tố ở vị trí nốt ruồi khác so với các vùng da khác.

Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm của người xưa, sợi lông trên nốt ruồi bạn tuyệt đối không nhổ bỏ. Khi sợi lông nhổ đi sẽ dần hình thành sợi lông khác. Sợi lông mới này sẽ đen và cứng hơn so với sợi lông ban đầu. Không kể nam hay nữ, nếu trên nốt ruồi có lông mọc bên trên thì đều là điềm lành, báo tài lộc. Dân gian có câu: “Một lông cô quạnh, ba lông chủ phát tài”. Cho nên, nếu chỉ có một sợi lông mọc trên nốt ruồi thì chưa chắc đã mang tới nhiều tài lộc cho người sở hữu. Nhưng nếu lông mọc nhiều thì người đó chắc chắn có tướng địa phú đại quý, cả đời chẳng phải lo thiếu thốn, cứ hết tiền lại có tiền, đặc biệt là về hậu vận. Chính vì vậy, nếu có lông trên nốt ruồi thì bạn tuyệt đối đừng nhổ đi.

Lông mọc trên ngón chân

Không phải ai cũng có lông mọc ở đầu ngón chân, nên lông ở đây nhiều thì là vận khí tốt, gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, nhân duyên tốt đẹp, được nhiều người giúp đỡ. Những người có đặc điểm này thường có ý chí, có lý tưởng, có tham vọng và mục tiêu rõ ràng, làm việc hết sức mình nên thành công là chuyện đương nhiên.

Bên cạnh, người này thường hướng đến mục tiêu tiền bạc, chính vì thế mà họ luôn dành hết mọi tâm tư vào việc kiê’m tiền, con đường tài lộc ngày càng rộng mở, cơ hội thăng tiến cũng theo đó mà tới không ngừng. Số trời đã định, những người có bàn chân như thế này chắc chắn sẽ là những người thành công trong cuộc sống.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.