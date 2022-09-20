Lòng bàn tay có 4 dấu hiệu này dự báo số mệnh PHÚ QUÝ, sau 35 tuổi dễ PHÁT TÀI, hậu vận rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 20:31

Dưới đây là 4 đặc điểm ở lòng bàn tay dự báo số mệnh phú quý, sớm muộn gì cũng phát tài.

Lòng bàn tay đầy đặn và có tính đàn hồi

Người có lòng bàn tay đầy đặn thường có cơ thể khỏe mạnh, dồi dào sức sống. Đây là điều kiện cơ bản để một người có đường tài vận hưng thịnh sau này. Dù là công việc hay trong cuộc sống họ cũng luôn tràn trề nhiệt huyết, nỗ lực thăng tiến.

Bên cạnh đó, họ cũng là người có trí tuệ linh hoạt và đầu óc thông minh. Nhờ vào sự thông minh và sắc sảo của mình mà họ có thể tự xoay chuyển mọi việc. Để hiện thực hóa ước mơ của bản thân họ sẽ không ngừng làm việc và nỗ lực.

Lòng bàn tay có 4 dấu hiệu này dự báo số mệnh PHÚ QUÝ, sau 35 tuổi dễ PHÁT TÀI, hậu vận rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sắc khí lòng bàn tay hồng hào

Đây là đặc trưng của những con người nghiêm túc, luôn làm việc hết mình, chăm chỉ và sống có trách nhiệm. Trong họ luôn tràn đầy năng lượng, sự hoạt bát, ấm áp, dễ gần. Họ cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Chính vì vậy, những người có lòng bàn tay hồng hào hay được lòng mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, họ dễ thành công trong sự nghiệp nhờ sự kiên trì.

Theo quan điểm của y học thì người có lòng bàn tay hồng hào chứng tỏ sức khỏe tốt. Họ thường có hệ tuần hoàn tốt, thể chất khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, luôn duy trì tinh thần tích cực. Người xưa quan niệm, người nào có lòng bàn tay vừa hồng hào, vừa đầy đặn đều là những người có nhiều vận khí tốt.

Lòng bàn tay có 4 dấu hiệu này dự báo số mệnh PHÚ QUÝ, sau 35 tuổi dễ PHÁT TÀI, hậu vận rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lòng bàn tay có nốt ruồi

Người xưa có câu “nốt ruồi ở tay, ăn vay cả đời”. Tuy nhiên theo nhân tướng học nốt ruồi trong lòng bàn tay hầu hết đều thể hiện cho sự tốt lành. Người sở hữu nét tướng này đều thông minh giàu có và có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Người có nốt ruồi trong lòng bàn tay thường rất dễ làm nên sự nghiệp. Họ thường có ý chí lớn và khả năng quyết đoán cao, có thể tự thân lập nghiệp từ rất sớm.

Lòng bàn tay có 4 dấu hiệu này dự báo số mệnh PHÚ QUÝ, sau 35 tuổi dễ PHÁT TÀI, hậu vận rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường tâm đạo trong lòng bàn tay dài

Nếu đường tâm đạo trong lòng bàn tay dài, hướng lên và có hình dáng giống cái nĩa ở cuối hãy cứ yên tâm tận hưởng một cuộc hôn nhân hạnh phúc và cuộc sống giàu sang, phú quý. Nếu đường tâm đạo sâu, đậm, liền mạch, chứng tỏ bạn là người rất kiên trì, giàu ý chí và nghị lực. Phụ nữ có nét tướng này thường là người có tư chất chững chạc, chính trực và rất cẩn trọng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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