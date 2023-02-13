Lời nhắn nhủ 3 con giáp vào Thứ 4 ngày 15/2/2023: Từ nay Danh Vọng mãi thênh thang, Tài Lộc trọn vẹn như ý, an nhàn hưởng phú quý, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông

Theo tử vi , người tuổi Dậu có đầu óc nhạy bén, linh hoạt và hoạt bát. Tháng mới, công việc bắt đầu khởi sắc, dù gặp khó khăn cũng có thể giải quyết được. Con giáp này rất dám nghĩ dám làm, có chí hướng theo đuổi sự giàu có. Trong những ngày tới đây, họ sẽ phát huy tốt hơn năng lực của mình, làm việc siêng năng chăm chỉ và gặt hái được kết quả mỹ mãn.

Người tuổi Dậu có sức chịu đựng và tính kiên trì đáng kinh ngạc, đến thời cơ sẽ kiếm được nhiều tiền, đời sống vật chất không ngừng được cải thiện.

Người tuổi Tý tìm ra cách vươn lên từ nghịch cảnh trong tháng mới. Dù tháng trước Tý có mâu thuẫn với lãnh đạo, song cuối cùng thì bạn đã dùng hành động để chứng minh bản thân, khiến mọi người phải nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác xưa.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc đã có khởi sắc với những người làm ăn kinh doanh. Bạn cần nắm chắc cơ hội thì mới có thể cải thiện được cuộc sống của mình. Còn nếu cứ chần chừ, do dự, bạn sẽ bị đối thủ cạnh tranh vượt qua, khiến công việc mãi giậm chân tại chỗ. Sao Dịch Mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dám nói và hành động nhưng lại luôn thiếu quyết đoán, trời sinh là người tài giỏi có vận khí rất tốt. Thời điểm này, tuổi Sửu vượng khí vượng phát, tài vận vượng phát. Ngoài ra, đối với những người sinh thuộc con giáp này thì tình duyên sẽ được viên mãn trong thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này Sửu có quý nhân phù trợ, đồng thời các bạn nhớ tránh xa những kẻ hám lợi nhé, làm việc cố gắng, sẽ có phần thưởng gấp đôi. Các bạn Sửu được các ngôi sao tốt lành phù hộ, có mục tiêu rõ ràng và sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được lý tưởng của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm