Lộc phát trong ngày thứ Hai và thứ Ba đầu tuần (10/4, 11/4), 3 con giáp lộc lá tràn trề, vận trình dát vàng, hút cạn túi Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 04:08

Những con giáp có tên sau gặp nhiều việc không như ý muốn nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, trong ngày thứ Hai và thứ Ba đầu tuần, họ sẽ liên tục đón tin vui tài lộc.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là một trong những con giáp có quyết tâm rằng bản thân sẽ tự tạo cho mình có cuộc sống thật ý nghĩa bất cứ là ngày nào trong năm đi chăng nữa. Tử vi có nói, trong ngày thứ Hai và thứ Ba đầu tuần, con giáp tuổi Dần có cuộc sống thuận lợi đủ đường từ hợp tác, thi cử, xin việc, mưu sự có thể có được quý nhân giúp đỡ.

Có thể thấy, niềm vui của tuổi Dậu đang tự kinh doanh đó là việc buôn bán vô cùng hồng phát, lợi nhuận tăng cao còn người làm công ăn lương có thêm số tiền thưởng không nhỏ. Những cặp vợ chồng tuổi Dần hậu thuẫn cho nhau rất nhiều từ việc làm ăn cho tới việc quan hệ với họ hàng đôi bên. Nhờ đó mà tình cảm vợ chồng lúc này được cải thiện và ngày càng bền chặt hơn bao giờ hết.

Lộc phát trong ngày thứ Hai và thứ Ba đầu tuần (10/4, 11/4), 3 con giáp lộc lá tràn trề, vận trình dát vàng, hút cạn túi Thần Tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Điều tuyệt vời đó là Sửu có thể thích nghi với vị trí mới khá nhanh, không hề có chút bỡ ngỡ nào, dường như không có điều gì có thể làm khó họ cả. Hơn ai hết, trong vai trò cấp trên, tuổi Sửu hiểu tâm tư của cấp dưới nên biết cách để khuyến khích khả năng của họ, đặt đúng vị trí mà họ có thể phát huy năng lực của mình.

Trong ngày thứ Hai và thứ Ba đầu tuần, những người tuổi Sửu sẵn sàng bắt tay vào làm việc với những điều mới mà không bị trói buộc bởi các quy trình làm việc cũ kỹ hay môi trường làm việc quen thuộc. Họ hiểu và lường trước những thay đổi và không hề nao núng khi mọi thứ không theo kế hoạch. Nhờ đó mà hiệu quả công việc được cải thiện rõ rệt, tiến độ được đẩy nhanh, tuổi Sửu đã đạt được kết quả đáng nể.

Lộc phát trong ngày thứ Hai và thứ Ba đầu tuần (10/4, 11/4), 3 con giáp lộc lá tràn trề, vận trình dát vàng, hút cạn túi Thần Tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vô cùng thông minh, nhanh nhẹn và nhìn xa trông rộng nên nếu tuổi Tuất thành công cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Tuổi nhỏ người tuổi Tuất thường phải thân tự lập thân. Họ không có một gia thế khủng nhưng nhờ sự nỗ lực hết mình trong công việc nên họ tự tạo dựng được sự nghiệp của mình.

Tử vi có nói, trong ngày thứ Hai và thứ Ba đầu tuần, những người tuổi Tuất sẽ vô cùng may mắn, được cấp trên yêu thương cất nhắc. Đối với người làm công ăn lương thì đây là cơ hội giúp bạn thang tiến. Với người làm kinh doanh thì đây là thời gian mở rộng kinh doanh kiếm về những hợp đồng tiền tỷ cho bạn.

Lộc phát trong ngày thứ Hai và thứ Ba đầu tuần (10/4, 11/4), 3 con giáp lộc lá tràn trề, vận trình dát vàng, hút cạn túi Thần Tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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