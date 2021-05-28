Liệu việc như thần, 3 tuổi làm đâu thắng đó, tài lộc cao vút, BẠC VÀNG đầy rương trong đúng 3 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 28/05/2021 00:30

Theo tử vi ngày mới, cùng với những cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ, đây là những con giáp may mắn sẽ có tài lộc đầy mình, làm gì cũng nắm chắc phần thắng trong tay, bỏ 1 được 10, phúc lộc song toàn trong 3 ngày tới.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, trong tháng 5, Tỵ đã có quãng thời gian nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng đây là bước đệm cho thời gian thăng hoa trong thời gian tới. Thế nên, hiện tại dù có khó khăn thế nào, Tỵ cũng đừng bỏ cuộc.

Tử vi ngày mới cho biết, đúng 3 ngày tới, Tỵ được ông Trời ưu ái, cộng thêm có các mối quan hệ tốt, Tỵ sẽ dễ gặp quý nhân giúp vượt qua trở ngại, làm việc gì cũng thành công. Từ đây, cơ hội thăng quan tiến chức, tài lộc cũng vượng phát mọi mặt, thu nhập liên tục tăng cao đến với Tỵ. 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới, con giáp may mắn tuổi Dậu sẽ có thời gian nhiều may mắn trong những ngày cuối tháng 5/2021. Cuộc sống của tuổi Dậu trong thời gian trước có nhiều khó khăn. Nhưng Dậu luôn cố gắng, duy trì mưu cầu và cố gắng. Dù có vất vả thế nào, Dậu cũng không để mình thụt lùi so với đồng nghiệp.

Chính ý chí mạnh mẽ, kiên định như thế giúp tuổi Dậu nắm bắt nhiều cơ hội quý giá, tìm cách vượt xa người khác. Cũng nhờ vận may và biết tính toán mọi việc, trong 3 ngày tới đây tới, tuổi Dậu một bước vụt sáng về cả sự nghiệp và tài lộc. Tử vi dự báo, tiền bạc, hoa hồng, lương thưởng sẽ đổ về như mưa với con giáp này trong những ngày đầu tháng 6.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu là con giáp lo toan, luôn phải lo cho gia đình, sự nghiệp. Họ thường ôm việc vào người, tự làm tự cố gắng hết mình. Nhờ sự cố gắng, chu toàn, Dậu được ơn trên ưu ái phước lộc, điều an lành trong thời gian tới. 

3 ngày tới, hàng loạt cơ hội vận may tìm đến giúp Sửu có cơ hội thể hiện hết năng lực. Nhanh nhạy lại thức thời nên công việc nào Sửu cũng hoàn thành tốt, làm 1 lãi 10, có phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của mình. Nhưng thành công lớn hay nhỏ, thu về bạc tiền nhiều hay ít còn nhờ vào nỗ lực, hành xử của họ trong thời gian này.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

7 ngày đầu tiên của tháng 6, những tuổi này có 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, thành quả rực rỡ đang đợi phía trước

7 ngày đầu tiên của tháng 6, những tuổi này có 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, thành quả rực rỡ đang đợi phía trước

Theo tử vi ngày mới, trong đúng 7 ngày đầu tiên của tháng 6, đây là những con giáp may mắn sẽ được may mắn bủa vây, lộc lá đầy mình, vận khí cao đến mức có người được thưởng lớn, có người nhận được hoa hồng cực khủng, cứ thể mà tiền bạc nhiều như nước, đổi đời ngoạn mục.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ