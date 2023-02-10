Liên tục từ ngày 11/2 đến 13/2, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10/02/2023 14:51

Bước vào 3 ngày tới (11 - 13/2), không ít con giáp phải đối mặt với khó khăn, tài vận kém, công việc không hanh thông. Thế nhưng, lại có các con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp đỡ nên liên tục rước tài lộc về nhà. Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp may mắn nhất đó hay không nhé?

Tuổi Hợi

Theo luận giải tử vi, trong cuộc đời của 12 con giáp, đứng đầu trong danh sách những con giáp được Quý nhân che chở, phù trợ chính là người tuổi Hợi. Những chú Heo với tính tình vui vẻ và nhiệt huyết thường có cuộc đời hanh thông, vô lo vô nghĩ.

Liên tục từ ngày 11/2 đến 13/2, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 1
Đường tài lộc của người tuổi Hợi vì thế mà cũng phất lên theo thời gian, đời sống vật chất và tinh thần lúc nào cũng dồi dào, rạng rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Vào 3 ngày tới (11 - 13/2), tuy suốt cuộc đời khó tránh khỏi những lúc thăng trầm, sóng gió trong công việc, sự nghiệp và sức khỏe nhưng cuối cùng mọi sự ắt hanh thông, hễ gặp khó khăn, quý nhân lại xuất hiện trợ giúp. Đường tài lộc của người tuổi Hợi vì thế mà cũng phất lên theo thời gian, đời sống vật chất và tinh thần lúc nào cũng dồi dào, rạng rỡ.

Người tuổi Hợi là người khá thực tế và không màng danh lợi, họ không thích che đậy bản thân. Tuổi Hợi luôn hướng đến những điều thực tế và sẽ không sống để làm hài lòng tất cả mọi người. Với trái tim ấm áp, tấm lòng lương thiện người tuổi Hợi sẽ luôn được hưởng phước lành do thượng đế ban cho.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần luôn tỏ ra rất hung dữ, không thích quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, họ lại là những người có nội tâm sâu sắc, tốt bụng với mọi người. Con giáp này có khả năng ứng phó tốt với mọi việc nên trong nhiều trường hợp gặp rủi ro cũng không quá hao tài, tốn của.

Vào 3 ngày tới (11 - 13/2), công việc làm ăn năm nay của người tuổi Dần cũng sẽ diễn ra tốt đẹp. Vận khí của họ bùng nổ, có quý nhân giúp đỡ, vấn đề khó khăn được giải quyết nhanh chóng, cơ hội tốt mở ra trước mắt. Con giáp tuổi Dần rất nhanh chóng đạt được thành tựu cho riêng mình. Những ngày tới của người tuổi Dần cũng sẽ trở nên tương đối suôn sẻ, mọi sự đều may mắn, càng đi xa càng leo cao.

Liên tục từ ngày 11/2 đến 13/2, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 2
Những ngày tới của người tuổi Dần cũng sẽ trở nên tương đối suôn sẻ, mọi sự đều may mắn, càng đi xa càng leo cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có năng lực và chú tâm vào phát triển sự nghiệp. Họ cũng có tâm tính rất tốt, nhân hậu, có sức chịu đựng bền bỉ. Mọi người thường có ấn tượng tốt với con giáp tuổi Mùi. Chính vì vậy mà sự phát triển của họ ngày càng được mở rộng, mạng lưới đối tác làm ăn ngày càng lớn, nhờ đó có thể nắm bắt được nhiều cơ hội để phát triển.

Thời gian qua, vận trình của con giáp tuổi Mùi khá gập ghềnh, đầu năm có nhiều khó khăn, va vấp. Nhưng vận may thực sự đến với họ vào 3 ngày tới (11 - 13/2). Người tuổi Mùi sẽ bội thu, cuộc sống hanh thông, viên mãn sẽ đến với họ. Con giáp tuổi này ngày càng tự tin và tích cực phấn đấu, nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội, tài lộc ngày càng tốt, phát huy được nhiều thế mạnh nên tiền bạc chảy vào túi không ít.

Liên tục từ ngày 11/2 đến 13/2, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 3
 Con giáp tuổi này ngày càng tự tin và tích cực phấn đấu, nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội, tài lộc ngày càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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