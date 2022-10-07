Liên tiếp từ ngày mai (8/10/2022), ví tiền chật cứng, 3 con giáp làm 1 hưởng 10, tài lộc đầy tràn hai tay, của cải dư dôi, giàu càng thêm giàu

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp có nói, tuổi Thân là con giáp mang tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát và sôi nổi. Tuy nhiên, con giáp này cũng thích sự tự do, không thích gò bó, ép buộc, không thích chịu sự kiểm soát của người khác nên không hợp với làm công ăn lương.

Liên tiếp từ ngày mai (8/10/2022), hàng loạt tin vui sẽ gõ cửa nhà người tuổi Thân khiến bạn vui mừng không ngớt. Đó có thể là cơ hội việc làm, hợp đồng được ký kết, đơn hàng được chốt hay tin mừng tăng lương. Không những thế, chuyện tình duyên êm đẹp, thuận hòa làm cho tinh thần của con giáp này càng lên cao. Cứ tiếp tục cố gắng, bản mệnh chắc chắn sẽ thu lời lớn, tiền bạc rủng rỉnh.