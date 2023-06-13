Liên tiếp từ ngày 28/4 đến 10/5 âm lịch, 3 con giáp được xếp đầu bảng may mắn nhất, tiền bạc chặt ví, chuyển mình rực rỡ, vượng khí tràn trề

Tâm linh - Tử vi 13/06/2023 19:11

Liên tiếp từ ngày 28/4 đến 10/5 âm lịch, 3 con giáp này tài vận hanh thông, tài lộc hanh thông.

Tuổi Dần

Các bạn thuộc con giáp tuổi Dần có thể giữ thái độ lạc quan, tích cực dù ở trong môi trường nào, trong tình yêu nếu thực sự thích ai đó thì họ sẽ chiều chuộng nửa kia, họ có tấm lòng rất hiền lành và rất được lòng trong xã hội.

Từ ngày 28/4 đến 10/5 âm lịch, cuộc đời đầy sóng gió của con giáp tuổi Dần đã qua, ngày tháng tiếp theo chỉ có ngọt ngào chứ không có cay đắng, đào hoa không dứt, mới thấy hết giá trị của cuộc sống. Phải biết rằng khổ cả đời cũng không ngại khó, khổ mấy cũng chỉ có một thời gian, bỏ được thói keo kiệt, lười biếng thì sẽ có tài vận hanh thông, sự nghiệp hanh thông, phúc lộc dồi dào, cuộc sống ngọt như mật, tài lộc đều đặn, bước vào cửa là những niềm vui vô bờ bến và những điều bất ngờ sẽ đến trong cuộc sống.

Liên tiếp từ ngày 28/4 đến 10/5 âm lịch, 3 con giáp được xếp đầu bảng may mắn nhất, tiền bạc chặt ví, chuyển mình rực rỡ, vượng khí tràn trề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Các bạn thuộc con giáp tuổi Rắn luôn tràn đầy niềm tin vào tương lai, luôn hết mình trong công việc, cuộc sống, chịu khó, dám nghĩ dám làm, nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền, cuộc sống hanh thông, thực sự thịnh vượng. Luôn có nhiều người cầu hôn xung quanh, có trí tuệ xúc cảm cao, luôn lịch sự trước đám đông, quan tâm đến bạn bè, với bạn bè luôn đặc biệt trung thành.

Từ ngày 28/4 đến 10/5 âm lịch, con giáp tuổi Tị sẽ càng phát huy vận may dồi dào, chim chích chòe mang đến niềm vui lớn, tiền bạc rủng rỉnh, dễ gặt hái thành công, được quý nhân phù trợ, làm ăn phát đạt, tài lộc hanh thông, trung niên không còn vất vả, an nhàn tương lai, dồn hết tâm huyết vào mọi ngành nghề mà mình bước vào, có thể nhanh chóng tương lai xán lạn, dễ làm ăn, nhiều tiền, và họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn qua từng năm. Cây lộc vừng ngày càng nở rộ, kiếm tiền và kiếm chác mỏi tay và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

Liên tiếp từ ngày 28/4 đến 10/5 âm lịch, 3 con giáp được xếp đầu bảng may mắn nhất, tiền bạc chặt ví, chuyển mình rực rỡ, vượng khí tràn trề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

hững người bạn thuộc con giáp Mùi luôn được bao quanh bởi những người khác phái, vui vẻ và tự tin, dù làm việc gì họ cũng luôn xuề xòa, không giỏi nói lời ngon ngọt, họ cũng rất bình dân và tốt bụng.

Từ ngày 28/4 đến 10/5 âm lịch, vận may của các con giáp Mùi đều tăng vọt, cuộc sống thực sự tươi đẹp. Của cải và danh dự sẽ đến từ tứ phía, bình an vô sự. Người độc thân nên đi tiệc tùng nhiều hơn, thể hiện sự quyến rũ của mình, khí chất ngời ngời, dễ thu hút sự chú ý của người khác phái, có quý nhân lấy lòng, được trời ban cho, chắc chắn sẽ thành công trong kinh doanh và mở ra tài lộc dồi dào.

Liên tiếp từ ngày 28/4 đến 10/5 âm lịch, 3 con giáp được xếp đầu bảng may mắn nhất, tiền bạc chặt ví, chuyển mình rực rỡ, vượng khí tràn trề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

5 ngày tới (13/6 - 17/6): 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số từ đây bước sang trang mới rực rỡ huy hoàng

5 ngày tới (13/6 - 17/6): 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số từ đây bước sang trang mới rực rỡ huy hoàng

Tử vi có dự báo, trong 5 ngày tới là thời kì phát tài - đổi vận của 3 con giáp có tên trong danh sách dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 4 âm lịch tử vi cuối tháng 4 âm lịch tử vi ngày 27/4 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn