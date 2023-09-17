Liên tiếp từ mùng 4/8 đến 18/8 âm lịch, 3 con giáp bước ra cửa đào trúng kho báu, tài lộc leo thang, may mắn hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 17/09/2023 08:51

Tử vi cho biết, từ mùng 4/8 đến 18/8 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ có những chuyển biến tích cực trong tài lộc, tình duyên.

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Tử vi cho biết, từ mùng 4/8 đến 18/8 âm lịch, công danh, sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi buồm thuận gió.

Những người tuổi Thân càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì Thân sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Thân càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận.

Liên tiếp từ mùng 4/8 đến 18/8 âm lịch, 3 con giáp bước ra cửa đào trúng kho báu, tài lộc leo thang, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ mùng 4/8 đến 18/8 âm lịch, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội tái ngộ với đồng hương hoặc bạn cũ và được hỗ trợ nguồn vốn mạnh mẽ để con giáp có thêm tự tin mà mở ra những cơ hội kinh doanh mới. Mặc dù, trong thời gian qua, tuổi Mùi đã có một khoảng thời gian dài khó khăn, chật vật với công việc.

Tuy nhiên, khi bước sang "thời điểm vàng" này, bạn mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Người tuổi Mùi càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người.

Liên tiếp từ mùng 4/8 đến 18/8 âm lịch, 3 con giáp bước ra cửa đào trúng kho báu, tài lộc leo thang, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ mùng 4/8 đến 18/8 âm lịch là thời điểm tuyệt vời cho tuổi Hợi lột xác, thay đổi cuộc đời, nhờ khí vận hanh thông. Con giáp hưởng tài lộc sum suê, nhiều điều tích cực xảy đến với bạn. Trong cuộc sống, người tuổi Hợi sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi. Trong công việc, thì Hợi cũng không kém cạnh. Đặc biệt, đây là khoảng thời gian mà con giáp này sẽ có được những bản hợp đồng, thu nhập tăng lên vô cùng đáng kể.

Người tuổi Hợi không chỉ may mắn trên con đường tài lộc, mà còn rất thành công trên con đường tình duyên của mình. Đặc biệt, tuổi Hợi nếu còn độc thân trong thời gian này thì sẽ tìm được một nửa đích thức. Với người tuổi Hợi có đôi có cặp thì càng thêm gắn bó trong nhà có tin vui thêm thành viên mới.

Liên tiếp từ mùng 4/8 đến 18/8 âm lịch, 3 con giáp bước ra cửa đào trúng kho báu, tài lộc leo thang, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

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