Trúng số độc đắc tử vi (28, 1, 2/3/2023), là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Sửu. Con giáp này có sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Sửu phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Sửu là con giáp ngay thẳng, chân thật. Trong công việc, Sửu là người quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng và thường đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Sửu bị hung tinh tác động nên nhiều người gặp rắc rối, khó khăn trong sự nghiệp.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Sửu sẽ có một trải nghiệm cuộc sống khác liên tiếp. Con giáp này có thể tiếp tục đạt được những bước tiến trong sự nghiệp.

Vận trình tình cảm của Sửu sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Sửu và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

Họ sẽ hạnh phúc và suôn sẻ hơn khi được gia đình bao bọc. Người tuổi Sửu rất yêu thương và giúp đỡ người nhà nên người nhà cũng sẽ không phản bội, bỏ rơi họ ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Tuổi Ngọ

Trúng số độc đắc tử vi (28, 1, 2/3/2023), tuổi Ngọ nằm trong tam hợp. Đây là con giáp hợp nhau do có chung tính cách hiền lành, tốt bụng, dễ chịu. Những đặc điểm này giúp Ngọ có thể vươn tới đỉnh cao trong cuộc sống.

Nhiều cơ hội may mắn mẽ mang đến cho tuổi Ngọ một năm dồi dào sức khỏe và an khang. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để tuổi Ngọ tập trung vào cuộc sống của mình, phát triển bản thân, nâng cao chuyên môn và đạt được những bước đột phá lớn trong sự nghiệp.

Về mặt tài chính, đây là năm để tuổi Ngọ có thể phát triển và thành công. Có rất nhiều cơ hội tiềm năng xuất hiện, bạn chỉ cần chờ đúng thời điểm để nắm bắt là chắc chắn sẽ giàu có, sung túc. Đặc biệt, đây là thời điểm hoàn hảo để tuổi Ngọ có thể đầu tư vào các mục tiêu tài chính dài hạn.

Trúng số độc đắc tử vi (28, 1, 2/3/2023), tuổi Ngọ nằm trong tam hợp. Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm và các mối quan hệ, chuyên gia phong thủy khẳng định năm 2023 này tuổi Ngọ có thể mong đợi một năm thú vị và lãng mạn. Một số người độc thân sẽ tìm được tình yêu một cách bất ngờ, còn những người đã có đôi sẽ hạnh phúc bên nhau.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thìn đa phần thường sống ngay thẳng, thật thà. Họ không vì tiền tài, địa vị mà làm những chuyện trái với đạo đức, lương tâm. Bất cứ làm việc gì, họ cũng đặt lợi ích tập thể lên trên.

Trúng số độc đắc tử vi (28, 1, 2/3/2023), con giáp Thìn vô cùng may mắn khi được thiên tài chiếu soi. Người sinh vào năm Thìn có tài lộc dồi dào, may mắn trong sự nghiệp. Họ được quý nhân phù trợ nên dễ dàng vượt qua những khó khăn.

Con giáp này nếu theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu sẽ đạt được thành tích lớn. Trong khi người kinh doanh buôn bán cũng ký được nhiều hợp đồng, bùng nổ doanh thu.

Nhìn chung, nhờ cầu tiến và hăng say lao động nên người tuổi này đạt được thành công trong sự nghiệp. Họ được đồng nghiệp, cấp trên tin tưởng, đánh giá cao. Cát khí vượng giúp con giáp này kiếm tiền nhiều như nước, cả năm giàu có, sung túc.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm