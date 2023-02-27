Liên tiếp trúng số độc đắc tử vi (28, 1, 2/3/2023): 3 con giáp này của cải chất thành dòng, hứng trọn vàng bạc trở thành đại gia, của cải tiêu xài 7 ngày 7 đêm không hết

Tâm linh - Tử vi 27/02/2023 11:47

Trúng số độc đắc tử vi (28, 1, 2/3/2023), 3 con giáp may mắn sau đây cuộc sống khởi sắc, vận may lan tỏa, tiền bạc chật bàn chật két, cuộc sống như mơ.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp ngay thẳng, chân thật. Trong công việc, Sửu là người quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng và thường đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Sửu bị hung tinh tác động nên nhiều người gặp rắc rối, khó khăn trong sự nghiệp.

Trúng số độc đắc tử vi (28, 1, 2/3/2023), là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Sửu. Con giáp này có sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Sửu phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Vận trình tình cảm của Sửu sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Sửu và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

Liên tiếp trúng số độc đắc tử vi (28, 1, 2/3/2023): 3 con giáp này của cải chất thành dòng, hứng trọn vàng bạc trở thành đại gia, của cải tiêu xài 7 ngày 7 đêm không hết - Ảnh 1
Trúng số độc đắc tử vi (28, 1, 2/3/2023), là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Sửu. Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu sẽ có một trải nghiệm cuộc sống khác liên tiếp. Con giáp này có thể tiếp tục đạt được những bước tiến trong sự nghiệp.

Họ sẽ hạnh phúc và suôn sẻ hơn khi được gia đình bao bọc. Người tuổi Sửu rất yêu thương và giúp đỡ người nhà nên người nhà cũng sẽ không phản bội, bỏ rơi họ ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Tuổi Ngọ

Trúng số độc đắc tử vi (28, 1, 2/3/2023), tuổi Ngọ nằm trong tam hợp. Đây là con giáp hợp nhau do có chung tính cách hiền lành, tốt bụng, dễ chịu. Những đặc điểm này giúp Ngọ có thể vươn tới đỉnh cao trong cuộc sống.

Nhiều cơ hội may mắn mẽ mang đến cho tuổi Ngọ một năm dồi dào sức khỏe và an khang. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để tuổi Ngọ tập trung vào cuộc sống của mình, phát triển bản thân, nâng cao chuyên môn và đạt được những bước đột phá lớn trong sự nghiệp.

Về mặt tài chính, đây là năm để tuổi Ngọ có thể phát triển và thành công. Có rất nhiều cơ hội tiềm năng xuất hiện, bạn chỉ cần chờ đúng thời điểm để nắm bắt là chắc chắn sẽ giàu có, sung túc. Đặc biệt, đây là thời điểm hoàn hảo để tuổi Ngọ có thể đầu tư vào các mục tiêu tài chính dài hạn.

Liên tiếp trúng số độc đắc tử vi (28, 1, 2/3/2023): 3 con giáp này của cải chất thành dòng, hứng trọn vàng bạc trở thành đại gia, của cải tiêu xài 7 ngày 7 đêm không hết - Ảnh 2
Trúng số độc đắc tử vi (28, 1, 2/3/2023), tuổi Ngọ nằm trong tam hợp. Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm và các mối quan hệ, chuyên gia phong thủy khẳng định năm 2023 này tuổi Ngọ có thể mong đợi một năm thú vị và lãng mạn. Một số người độc thân sẽ tìm được tình yêu một cách bất ngờ, còn những người đã có đôi sẽ hạnh phúc bên nhau.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thìn đa phần thường sống ngay thẳng, thật thà. Họ không vì tiền tài, địa vị mà làm những chuyện trái với đạo đức, lương tâm. Bất cứ làm việc gì, họ cũng đặt lợi ích tập thể lên trên.

Trúng số độc đắc tử vi (28, 1, 2/3/2023), con giáp Thìn vô cùng may mắn khi được thiên tài chiếu soi. Người sinh vào năm Thìn có tài lộc dồi dào, may mắn trong sự nghiệp. Họ được quý nhân phù trợ nên dễ dàng vượt qua những khó khăn.

Con giáp này nếu theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu sẽ đạt được thành tích lớn. Trong khi người kinh doanh buôn bán cũng ký được nhiều hợp đồng, bùng nổ doanh thu.

Nhìn chung, nhờ cầu tiến và hăng say lao động nên người tuổi này đạt được thành công trong sự nghiệp. Họ được đồng nghiệp, cấp trên tin tưởng, đánh giá cao. Cát khí vượng giúp con giáp này kiếm tiền nhiều như nước, cả năm giàu có, sung túc.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tu vi tử vi ngày tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.