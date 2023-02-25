Tuổi Sửu đã có nhiều thành quả tốt đẹp. Trong cuộc sống họ luôn biết cho đi, yêu thương giúp đỡ mọi người, hành thiện tích đức.

Tử vi 25/2/2023, công việc của người tuổi Sửu sẽ phát triển thuận lợi. Công việc đến từ những nỗ lực và hy sinh của bản thân trong thời gian qua mang lại những kết quả xứng đáng. Đồng thời sự ghi nhận của đồng nghiệp, cấp trên và gia đình là niềm vui lớn mà bạn sẽ nhận được.

Tử vi 25/2/2023, tuổi Tý có tài lộc rực rỡ, có thể sẽ được thăng chức, dưới một người mà lãnh đạo rất nhiều người.

Cộng thêm việc biết trau dồi, học hỏi nên tài năng ngày càng được nâng cao, cấp trên thấy được nên tạo nhiều cơ hội phát triển, cuộc sống vượng phát, cơ hội xây nhà, sắm xe chuẩn bị đến.

Do có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp của con giáp này rất vượng, “Thăng quan tiến chức” là điều ắt sẽ xảy ra, lúc này tiền bạc cũng như thác lũ chảy đầy túi người tuổi Tý. Có thể nói đây là thời điểm “khổ tận cam lai”.

Người tuổi Tý được biết đến với tính cách hiền lành, giản dị và tốt bụng. Nhưng điều đó chưa đủ, người tuổi Tý rất siêng năng, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Trời sinh con giáp này sống nhân hậu, chân thành, hay giúp đỡ người khác nên làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ.

Tử vi 25/2/2023, tuổi Tý có tài lộc rực rỡ, có thể sẽ được thăng chức, dưới một người mà lãnh đạo rất nhiều người. Ảnh minh họa: Internet

Khi sự nghiệp ổn định thì người tuổi Tý độc thân nhiều khả năng được ông tơ, bà nguyệt se duyên cho một người để chia sẻ buồn vui, cùng nhau đi tới những thăng trầm và đích đến là cuộc sống viên mãn, hưởng phước đến già.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nhanh nhẹn, linh hoạt, tác phong cần kiệm, luôn nỗ lực theo đuổi lý tưởng của mình và không đầu hàng trước khó khăn.

Tử vi 25/2/2023, người tuổi Mùi được trời ban sức khỏe dồi dào, quanh năm không ốm đau bệnh tật. Đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm nay, trên con đường công việc làm ăn, buôn bán của con giáp này hanh thông, thuận lợi hơn rất nhiều so với năm ngoái.

Vận trình của người tuổi Mùi sẽ có xu hướng tăng nhẹ về triển vọng đặc biệt là về tài lộc.

Sau một năm làm việc chăm chỉ, bạn sẽ nhận được một phần thưởng cuối năm khá hậu hĩnh, đây có thể coi là một thành công đáng tự hào trong sự nghiệp của người tuổi Mùi. Bản mệnh tuổi Mùi nhìn chung khá hạnh phúc về thể chất và tinh thần cũng như hài lòng về các thành tựu mình đạt được trong suốt một năm cố gắng và nỗ lực. Tình hình sức khoẻ của người tuổi Mùi cũng khá ổn định, cần chú ý không sử dụng rượu bia hay lạm dụng các loại nước có gas dễ khiến bệnh phát sau này.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm