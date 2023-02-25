Trúng số độc đắc tử vi 25/2/2023, 3 con giáp tài lộc ‘bung xõa’, tiền về như lũ, nhung lụa phủ phê, cơ hội trở thành đại gia, đổi đời trong 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 25/02/2023 07:40

Tử vi 25/2/2023, 3 con giáp may mắn phát tài, cuộc sống không ngừng vươn lên, đổi đời giàu sang vô đối.

Tuổi Sửu

Tử vi 25/2/2023, công việc của người tuổi Sửu sẽ phát triển thuận lợi. Công việc đến từ những nỗ lực và hy sinh của bản thân trong thời gian qua mang lại những kết quả xứng đáng. Đồng thời sự ghi nhận của đồng nghiệp, cấp trên và gia đình là niềm vui lớn mà bạn sẽ nhận được.

Tuổi Sửu đã có nhiều thành quả tốt đẹp. Trong cuộc sống họ luôn biết cho đi, yêu thương giúp đỡ mọi người, hành thiện tích đức.

Trúng số độc đắc tử vi 25/2/2023, 3 con giáp tài lộc ‘bung xõa’, tiền về như lũ, nhung lụa phủ phê, cơ hội trở thành đại gia, đổi đời trong 1 đêm - Ảnh 1
Tử vi 25/2/2023, công việc của người tuổi Sửu sẽ phát triển thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Cộng thêm việc biết trau dồi, học hỏi nên tài năng ngày càng được nâng cao, cấp trên thấy được nên tạo nhiều cơ hội phát triển, cuộc sống vượng phát, cơ hội xây nhà, sắm xe chuẩn bị đến.

Tuổi Tý

Tử vi 25/2/2023, tuổi Tý có tài lộc rực rỡ, có thể sẽ được thăng chức, dưới một người mà lãnh đạo rất nhiều người.

Do có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp của con giáp này rất vượng, “Thăng quan tiến chức” là điều ắt sẽ xảy ra, lúc này tiền bạc cũng như thác lũ chảy đầy túi người tuổi Tý. Có thể nói đây là thời điểm “khổ tận cam lai”.

Người tuổi Tý được biết đến với tính cách hiền lành, giản dị và tốt bụng. Nhưng điều đó chưa đủ, người tuổi Tý rất siêng năng, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Trời sinh con giáp này sống nhân hậu, chân thành, hay giúp đỡ người khác nên làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ.

Trúng số độc đắc tử vi 25/2/2023, 3 con giáp tài lộc ‘bung xõa’, tiền về như lũ, nhung lụa phủ phê, cơ hội trở thành đại gia, đổi đời trong 1 đêm - Ảnh 2

Tử vi 25/2/2023, tuổi Tý có tài lộc rực rỡ, có thể sẽ được thăng chức, dưới một người mà lãnh đạo rất nhiều người. Ảnh minh họa: Internet

Khi sự nghiệp ổn định thì người tuổi Tý độc thân nhiều khả năng được ông tơ, bà nguyệt se duyên cho một người để chia sẻ buồn vui, cùng nhau đi tới những thăng trầm và đích đến là cuộc sống viên mãn, hưởng phước đến già.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nhanh nhẹn, linh hoạt, tác phong cần kiệm, luôn nỗ lực theo đuổi lý tưởng của mình và không đầu hàng trước khó khăn.

Tử vi 25/2/2023, người tuổi Mùi được trời ban sức khỏe dồi dào, quanh năm không ốm đau bệnh tật. Đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm nay, trên con đường công việc làm ăn, buôn bán của con giáp này hanh thông, thuận lợi hơn rất nhiều so với năm ngoái.

Vận trình của người tuổi Mùi sẽ có xu hướng tăng nhẹ về triển vọng đặc biệt là về tài lộc.

Sau một năm làm việc chăm chỉ, bạn sẽ nhận được một phần thưởng cuối năm khá hậu hĩnh, đây có thể coi là một thành công đáng tự hào trong sự nghiệp của người tuổi Mùi. Bản mệnh tuổi Mùi nhìn chung khá hạnh phúc về thể chất và tinh thần cũng như hài lòng về các thành tựu mình đạt được trong suốt một năm cố gắng và nỗ lực. Tình hình sức khoẻ của người tuổi Mùi cũng khá ổn định, cần chú ý không sử dụng rượu bia hay lạm dụng các loại nước có gas dễ khiến bệnh phát sau này.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi ngày tử vi tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.