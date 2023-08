Liên tiếp 3 ngày từ 13-15/7: 3 con giáp được quý nhân chỉ đường, kiếm tiền siêu đỉnh, tiền cứ dồn dập đổ về, dư dả mua nhà sắm xe, rắc rối trước đây cũng không còn tồn tại, duyên lành như ý

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cần tránh đối đầu trực diện với người có quyền cao chức trọng. Dù có điều gì bất mãn đi nữa, bạn cũng cần chú ý cách hành xử, đừng gây thù chuốc oán với đối phương. Quan hệ với đồng nghiệp cũng không mấy yên bình. Bản mệnh tránh chuyện bé xé ra to, nếu có gì mâu thuẫn thì cần bình tĩnh trao đổi, như vậy thì mọi chuyện mới được giải quyết. Nóng nảy chỉ khiến mọi chuyện càng dễ lâm vào ngõ cụt.



Nên thực hiện mọi dự địnht rừ động thổ, an táng. Vì thế, bản mệnh nên căn cứ vào tình hình thực tế để sắp xếp thực hiện công việc cho đúng, như vậy có thể gặp nhiều may mắn.