Liên tiếp 3 ngày từ 13-15/7: 3 con giáp được quý nhân chỉ đường, kiếm tiền siêu đỉnh, tiền cứ dồn dập đổ về, dư dả mua nhà sắm xe, rắc rối trước đây cũng không còn tồn tại, duyên lành như ý

Người tuổi Mão cần tránh đối đầu trực diện với người có quyền cao chức trọng. Dù có điều gì bất mãn đi nữa, bạn cũng cần chú ý cách hành xử, đừng gây thù chuốc oán với đối phương. Quan hệ với đồng nghiệp cũng không mấy yên bình. Bản mệnh tránh chuyện bé xé ra to, nếu có gì mâu thuẫn thì cần bình tĩnh trao đổi, như vậy thì mọi chuyện mới được giải quyết. Nóng nảy chỉ khiến mọi chuyện càng dễ lâm vào ngõ cụt. Nên thực hiện mọi dự địnht rừ động thổ, an táng. Vì thế, bản mệnh nên căn cứ vào tình hình thực tế để sắp xếp thực hiện công việc cho đúng, như vậy có thể gặp nhiều may mắn.

Tuổi Thìn có quyết tâm bắt tay hiện thực hóa các kế hoạch của mình. Tuy nhiên, có thể bản mệnh đang quá chủ quan nên không nhìn nhận ra những yếu tố bất lợi mình sẽ phải đối mặt. Vì thế, việc lắng nghe lời khuyên của người khác là rất quan trọng. Đã đến lúc tuổi Thìn cần hạ cái tôi cá nhân xuống để có thể tiếp thu quan điểm dù là trái chiều xung quanh. Nếu làm được việc ấy, bản mệnh sẽ nhanh chóng vươn lên.

Về mặt tình cảm, con giáp này là một người hạnh phúc vì đã tìm được một nửa kia thấu hiểu và biết trân trọng mình. Hãy luôn dành cho người ấy sự quan tâm và thấu hiểu tương tự, như vậy thì mối quan hệ của đôi bên sẽ bền lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đạt được những bước tiến rõ rệt trên con đường sự nghiệp. Bạn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời sẵn sàng nhận thêm các nhiệm vụ khó nên được lãnh đạo đánh giá rất cao.

Với người có chức có quyền, bản mệnh khẳng định được vị thế và cái uy của mình nên thường nhận được sự tôn trọng của cấp dưới. Con giáp này hoàn toàn có thể giúp tập thể đạt được những thành tựu to lớn hơn, vì thế hãy tiếp tục cố gắng nhé.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm