Lấy được chồng tuổi này, chị em sẽ chẳng phải chịu khổ lấy một ngày, sung sướng cả đời

Tâm linh - Tử vi 08/07/2019 15:03

Không chỉ có chí tiến thủ, làm ra tiền, top con giáp thương vợ này còn một lòng sắt son, cả đời không biết “của lạ” là gì.

Đàn ông thuộc top con giáp thương vợ này sẽ yêu chiều vợ như bà hoàng, dù có “cho tiền” cũng chẳng dám ngoại tình, chăm chỉ kiếm tiền để vợ con được nhờ.

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Lấy được con giáp thương vợ như Dần làm chồng, vợ sẽ như bà hoàng, bình yên viên mãn cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đàn ông tuổi Dần ngay từ ngày đầu lập nghiệp đã vững vàng, kiên định và có ý chí hơn người. Họ không ngại gian nan, cũng chẳng sợ cơ cực để dấn thân làm giàu, kiếm tiền cực đỉnh. Thế nên, ngay từ thuở độc thân chàng giáp này đã có cơ ngơi đồ sộ, tương lai xán lạn hơn người.

Giàu có, đào hoa là thế nhưng một khi đã kết hôn Dần sẽ chẳng tơ tưởng đến bất cứ phụ nữ nào ngoài vợ mình. Họ dốc lòng yêu thương, săn sóc và phấn đấu để vợ con có một cuộc sống an yên, hạnh phúc thay vì hám “của lạ” như đàn ông khác. Lấy được Dần làm chồng, vợ sẽ như bà hoàng, bình yên viên mãn cả đời.

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Mùi sống trách nhiệm, chiều chuộng vợ con hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh đàn ông tuổi Mùi khéo đối nhân xử thế, hiền lành lại hay giúp đỡ người khác nên rất dễ lấy lòng phụ nữ. Chỉ cần một cuộc gặp gỡ chàng giáp này đã nhanh chóng “hớp hồn” bất cứ phụ nữ nào bởi sự duyên dáng, hài hước và thông minh của họ.

Tuy được nhiều người theo đuổi, say mê nhưng Mùi chưa bao giờ lợi dụng tình cảm của bất cứ ai, cũng không bắt cá hai tay vì biết rõ đấy là hành vi không thể chấp nhận. Mùi sống trách nhiệm, chiều chuộng vợ hết mực. Càng về hậu vận con giáp này càng ăn nên làm ra, không để vợ phải chịu bất cứ thiệt thòi, khổ nhọc nào.

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Không ngoa khi nói Tuất là người chồng quốc dân, sẵn lòng làm mọi điều, ôm hết mọi thua thiệt vào người để vợ con sung sướng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bao dung, cương trực và chân thành nên đàn ông tuổi Tuất nằm trong top con giáp thương vợ, chung thủy nhất là chuyện hiển nhiên. Với Tuất, niềm hạnh phúc lớn nhất của họ là có thể khiến người phụ nữ bên mình mỉm cười mãn nguyện mỗi ngày.

Họ quan tâm đến vợ từng chút một, chẳng ngần ngại xắn tay áo đỡ đần vợ việc nhà, cũng chẳng sợ tiếng khóc trẻ con mà giúp vợ trông con… Không ngoa khi nói Tuất là người chồng quốc dân, sẵn lòng làm mọi điều, ôm hết mọi thua thiệt vào người để vợ con sung sướng nhất.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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Từ khóa:   con giáp chung thủy

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