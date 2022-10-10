Khuya nay 10/10: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, cuối năm sắm nhà mua xe, giàu có nhất một vùng

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp , Thứ Hai ngày 10/10/2022, tài tinh độ mệnh mang đến cho tuổi Mão những tin vui về đường tài lộc. Người theo nghiệp kinh doanh có thể mạnh dạn mở rộng quy mô buôn bán hoặc chuyển hướng sang lĩnh vực mới trong ngày hôm nay.

Vận trình tình cảm chưa có tín hiệu khả quan. Mối quan hệ tình cảm thường xuyên nảy sinh hiểu lầm, đôi khi là vì những chuyện vụn vặt khiến người trong cuộc vô cùng mệt mỏi. Khi cả hai còn tôn trọng cái tôi hơn là cảm xúc của nửa kia thì khi ấy, tình cảm vẫn còn bấp bênh như vậy.

Người làm công ăn lương cũng gặp may mắn rất nhiều trong tiền bạc, bản mệnh có thêm nguồn thu phụ ngoài công việc chính của mình, nhờ thế mà chuyện chi tiêu cũng thoải mái hơn, không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều.

Người làm công ăn lương cũng gặp may mắn rất nhiều trong tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Xem tử vi Thứ Hai ngày 10/10/2022 của 12 con giáp, quý nhân Tam Hội xuất hiện giúp cho con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn bước lên một nấc thang mới. Bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành được mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước đó mà không gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào.

Thiên Ấn độ mệnh, những tiềm năng của bạn dần được khám phá và khơi mở sau những trải nghiệm quý báu. Bạn nhận được vô số lời tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên, có thể thấy cơ hội thăng tiến quả thực đang đến rất gần bạn rồi.

Vận trình tình cảm có tín hiệu tích cực. Dự báo trong ngày, người tuổi Thìn có nhiều khả năng tìm được một người đồng điệu về cảm xúc cho tới lý tưởng sống. Có thể nói nỗ lực tìm kiếm tình yêu lâu nay của con giáp này đã sớm thành hiện thực.

Vận trình tình cảm có tín hiệu tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Thứ Hai ngày 10/10/2022 hôm nay, tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong công việc. Con giáp này được cấp trên ưu ái, trao cho cơ hội để phát triển sự nghiệp. Dù phải làm khối lượng lớn việc, nhưng tinh thần bản mệnh phấn chấn, hiệu suất đảm bảo khá tốt.

Cát tinh nhập cục, dù có những khó khăn trước mắt nhưng chỉ cần tuổi Mùi tập trung năng lực và cố gắng hết sức của mình thì hoàn toàn có thể vượt qua những khó khăn trước mắt. Không có gì là không thể, trừ khi ta ngừng cố gắng.

Vận trình tình cảm được cải thiện rõ rệt. Tình cảm giữa các cặp đôi ngày càng trở nên sâu đậm hơn sau khi đã giải quyết triệt để các hiểu lầm trước đó. Con giáp này có thêm động lực để người trong cuộc nhận lỗi, sửa sai.

Vận trình tình cảm được cải thiện rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo