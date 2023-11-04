Khúc Tinh mở rộng quan lộ cho 3 con giáp vào đúng 17 giờ ngày 4/11: Làm gì cũng phát, căn cơ phú quý vững chắc, tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ

Tâm linh - Tử vi 04/11/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đón hỷ sự liên tục, vùng vẫy trong biển tiền vào đúng 17 giờ ngày 4/11.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đón nhận cát khí dồi dào vào đúng 17 giờ ngày 4/11. Tử vi dự báo rằng, con giáp này được các sao tốt trợ mệnh nên mọi mặt trong cuộc sống đều có chuyển biến tích cực. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ vươn lên mạnh mẽ.

Thời điểm này, chứng kiến điểm sáng về tài lộc của tuổi Mùi. Bản mệnh trở thành một trong những con giáp kiếm tiền nhiều nhất tháng.

Dù phải đối mặt với không ít thách thức nhưng sự tự tin, tinh thần cầu tiến của tuổi Mùi sẽ giúp con giáp này vượt qua khó khăn. Công việc trong ngày này sẽ diễn ra theo ý muốn của tuổi tuổi Mũi, tài lộc ngày một dồi dào.

Người làm ăn kinh doanh có thể đạt được kết quả tốt trong việc đầu tư. Cơ hội trải đều, nếu nắm bắt kịp thời và có sự tính toán thì cuối năm tuổi Mùi có thể kiếm được khoản tiền lớn.

Vào đúng 17 giờ ngày 4/11, bản mệnh không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, các khoản nợ được giải quyết nhanh chóng, thu nhập tăng lên.

Khúc Tinh mở rộng quan lộ cho 3 con giáp vào đúng 17 giờ ngày 4/11: Làm gì cũng phát, căn cơ phú quý vững chắc, tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vào đúng 17 giờ ngày 4/11, người tuổi Hợi sẽ có vận tài lộc vô cùng vượng phát. Dù không dành quá nhiều thời gian và sức lực cho phương diện này, nhưng do vận khí tốt nên hầu bao người tuổi Hợi lúc nào cũng sẽ thu về một vài khoản tiền bất ngờ. 

Người tuổi Hợi trong thời điểm này sẽ gặp may trong các lĩnh vực đầu tư, trúng xổ số, trúng giải thưởng, thậm chí có thể trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Vào đúng 17 giờ ngày 4/11, vì vận tài lộc dồi dào nên những người tuổi Hợi có thể sẽ xây nhà sang, mua xe sang, được nhiều người ngưỡng mộ. Tất cả những điều này có thể giúp người tuổi Hợi đạt được phú quý và tích lũy tài sản đáng kể trong thời điểm này.

Khúc Tinh mở rộng quan lộ cho 3 con giáp vào đúng 17 giờ ngày 4/11: Làm gì cũng phát, căn cơ phú quý vững chắc, tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân vốn lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Vào đúng 17 giờ ngày 4/11 tuổi Thân ít nhất sẽ khổ tận cam lai, con giáp này không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Tử vi thời điểm này cho biết, vận may ập đến dồn dập nên Thân trở thành một trong 3 con giáp may mắn nhất. Những người tuổi Thân được cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, Thân làm gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, đời sống vật chất khá sung túc, tiền hết lại có.

Hưởng được vận may nên tử vi học dự báo tuổi Thân sẽ tạm biệt khó khăn trước mắt và tài vận sa sút trước kia, từ đây tài lộc bắt đầu quay trở lại hanh thông hơn.

Khúc Tinh mở rộng quan lộ cho 3 con giáp vào đúng 17 giờ ngày 4/11: Làm gì cũng phát, căn cơ phú quý vững chắc, tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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