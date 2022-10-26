Khó khăn bay mau, Thần Tài nhả vía: 3 con giáp đón LỘC vào nhà, phất lên vù vù trong tháng 10 âm

Theo dự báo của tử vi, trong tháng 10 âm lịch, những con giáp này liên tiếp đón vận may, làm ăn suôn sẻ.

Tuổi Tý

Tử vi dự báo rằng, bước qua tháng 10 âm lịch, tuổi Tý tràn đầy nhiệt huyết, tiếp tục hăng say cống hiến cho công việc. Bản mệnh chăm chỉ, cẩn thận, cần cù nên gặt hái thành công đáng kể, được nhiều người kính nể.

Tuổi Tý có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tăng thêm tài lộc. Bản mệnh chỉ cần tránh những nguồn năng lượng tiêu cực đến từ người khác, không để những chuyện không vui của mọi người xung quanh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình là được.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tý không còn nhiều rắc rối như trước. Hai bên đã cố gắng thấu hiểu và chia sẻ suy nghĩ với nhau. Nhờ thế, thời gian tới cả hai sẽ sống hòa hợp, ít mâu thuẫn.

Tuổi Dậu

Đầu năm, vận may của tuổi Dậu lúc lên lúc xuống, vận trình không ổn định. Bước qua tháng 10 âm, con giáp này có sự hỗ trợ tích cực của cát tinh nên vận xui được đẩy lùi, may mắn tìm đến tới tấp.

Tuổi Dậu có sự kiên trì, nhẫn nại, không chấp nhận thất bại. Khi gặp khó khăn, thử thách, họ sẽ thẳng thắn đối mặt và nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết.

Tuổi Thìn

Bước qua tháng 10 âm lịch, tuổi Thìn có vận tài lộc dồi dào, sự nghiệp hưng thịnh. Con giáp này có thể đạt được bước tiến lớn trong công việc. Bản mệnh được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp giúp đỡ nên làm đâu thắng đó.

Dù việc lớn hay việc nhỏ, tuổi Thìn cũng đặt ra những yêu cầu khắt khe với bản thân để hoàn thiện nhiệm vụ một cách tốt nhất có thể. Nhờ vậy, thành quả mà bản mệnh nhận được luôn tốt đẹp, xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tuổi Thìn dù gặp phải khó khăn vẫn không ngừng phấn đấu, nỗ lực nên sớm muộn cũng nhận trái Thìnt.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Ngày mai 26/10, cảnh báo 3 tuổi này làm ăn phải cẩn thận, có tiểu nhân quấy phá, dễ đụng đâu hỏng đó! Top 3 tuổi xui xẻo công việc nhất ngày 26/10/2022 điểm tên những con giáp có vận trình sự nghiệp lao đao, các bạn nên cẩn thận trong mọi việc mình làm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kho-khan-bay-mau-than-tai-nha-via-3-con-giap-don-loc-vao-nha-phat-len-vu-vu-trong-thang-10-am-517934.html