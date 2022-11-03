Kết thúc 2022 đầy may mắn: Vào đúng tháng 12 cuối năm, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, giàu nứt đố đổ vách, vơ vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 07:06

Vào đúng tháng 12 cuối năm 2022 là thời điểm để 3 con giáp sau đây bắt đầu có công việc tấn tới, thịnh vượng và giàu có.

Tuổi Dậu

Bước vào thời điểm cuối năm, vận quý nhân của người tuổi Dậu bắt đầu mạnh mẽ hơn. Dù có thời điểm những khó khăn khách quan từ thị trường hay tiểu nhân quấy phá, người tuổi Dậu vẫn kiên định mục tiêu, tỉnh táo ứng biến, thu về kết quả đầy sức thuyết phục. Sau khi trải qua một năm dài mài giũa và trưởng thành, tính cách của họ càng thêm cứng cỏi, biết cách khiêm tốn và “ẩn mình” tốt hơn.

Đối với những người cầm tinh con gà, mọi khó khăn gặp phải sẽ trở thành bàn đạp để họ trưởng thành hơn. Thành công không phải là chuyện một sớm một chiều, nó là sự tích lũy và nỗ lực lâu dài. Sau khi trải qua bao gian khó của một năm dài, càng về cuối năm, họ lại càng mở ra không gian phát triển rộng lớn, xua tan hết vận rủi và đen đủi thời gian vừa qua.

Đây là thời điểm người tuổi Dậu bắt đầu có công việc tấn tới. Cứ nỗ lực, cống hiến hết mình thì không cần lo lắng về sự thịnh vượng, giàu có. Khi gặp vận may chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Dần

Kết thúc 2022 đầy may mắn: Vào đúng tháng 12 cuối năm, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, giàu nứt đố đổ vách, vơ vét sạch tiền của thiên hạ - Ảnh 1
Top 3 con giáp được Thần Tài chốt sổ cuối năm 2022, lộc lá đếm không hết, có số làm đại gia. Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất khí khái, có sở thích đa dạng, được quý nhân phù trợ. Cuối năm nay, sự nghiệp của con giáp này có thể bước sang một giai đoạn mới.

Họ kết thúc 1 quá trình phát triển và bước sang giai đoạn mới với những khởi đầu tốt đẹp, may mắn luôn quấn chân họ.

Con giáp tuổi Dần có mối quan hệ rộng rãi, có nhiều bạn bè, đối tác tốt. Vì thế, họ càng tin tưởng rằng mình sẽ đạt được thành tựu mí về mọi mặt.

Trong tương lai, những người này có thể trở thành những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực mà họ phụ trách, hoàn thành được mục tiêu của mình một cách thuận lợi.

Con giáp tuổi Dần ngày càng kiếm được nhiều tiền, gia đình thêm thuận hòa, vui vẻ. Người độc thân có thể gặp được tình yêu đích thực.

Tuổi Hợi

Kết thúc 2022 đầy may mắn: Vào đúng tháng 12 cuối năm, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, giàu nứt đố đổ vách, vơ vét sạch tiền của thiên hạ - Ảnh 2
Vào đúng tháng 12 cuối năm 2022, 3 con giáp này tiền bạc rủng rỉnh, đỏ cả tình lẫn tiền. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cát tinh soi chiếu, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ rất hanh thông. Những ai còn đang ngồi trên ghế nhà trường chăm chỉ, chịu khó thì thành tích nhanh chóng được cải thiện. Bạn nhận được sự ưu ái của thầy cô.

Người đã đi làm cũng có cơ hội thăng tiến và phát triển trong sự nghiệp. Đặc biệt với ai làm công việc văn thư, sổ sách và biên tập thì cuối năm sự nghiệp của bạn sẽ vô cùng suôn sẻ nhờ đầu óc minh mẫn, tư tưởng cởi mở.

Bên cạnh việc tập trung cho nhiệm vụ, con giáp vượng quý nhân vào tháng cuối năm 2022 này cũng hãy quan tâm đến sự hoà hợp trong các mối quan hệ với những người xung quanh.

Chỉ cần bạn nhiệt tình, cởi mở sẵn sàng giúp đỡ mọi người thì khi gặp khó khăn, người khác cũng sẽ không chần chừ giúp đỡ bạn. Thậm chí, quý nhân còn xuất hiện đúng lúc để giới thiệu cho bạn những cơ hội quý báu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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