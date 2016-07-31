Kết hôn những năm này, 12 con giáp giàu sang, hạnh phúc suốt đời

Tâm linh - Tử vi 31/07/2016 23:13

Hãy cùng xem 12 con giáp nên kết hôn vào năm nào để thuận tiện mọi bề, hạnh phúc sum vầy nhé!

Tuổi Tý

Rất thích hợp cho bạn kết hôn vào năm 2017 (năm Đinh Dậu), mọi điều sẽ thuận lợi, phú quý cát tường

Tuổi Sửu 

Năm nay, năm 2016 sẽ là năm vẹn tròn để bạn tính chuyện trăm năm

Tuổi Dần

Nếu tính chuyện cưới sinh thì năm nay, 2016 sẽ là năm tốt để bạn có cái kết đẹp đẽ với người yêu của mình

Tuổi Mão

Bạn kiên nhẫn đợi chờ một chút, năm 2020 sẽ là năm lý tưởng để bạn kết hôn. Đừng vội vã, “dục tốc bất đạt”.

Kết hôn những năm này, 12 con giáp giàu sang, hạnh phúc suốt đời - Ảnh 1

Tuổi Thìn

2019 sẽ là năm thích hợp để bạn nên duyên cùng người yêu.

Tuổi Tỵ

Bạn nên tổ chức hôn lễ vào năm 2018, lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn.

Tuổi Ngọ

Năm sau, năm 2017 sẽ rất lý tưởng để bạn tổ chức hôn lễ thật hoành tráng cho mình

Tuổi Mùi 

Năm sau, 2017 sẽ là năm thích hợp để bạn đánh dấu bước tiến hôn nhân mới mẻ trong tình cảm của mình.

Tuổi Thân

Năm nay là năm rất lý tưởng để bạn kết hôn, đường tình duyên của bạn đang thăng hoa cực tốt

Tuổi Dậu

Nếu bạn vẫn còn độc thân, hãy thong thả mà tìm một nửa của mình. Còn nếu đã có tình yêu, hãy kiên nhẫn một chút. Năm 2020 là mới là lúc thích hợp để bạn kết hôn, vì lúc đó mọi điều sẽ rất tốt và thuận lợi cho cả hai.

Tuổi Tuất 

Năm 2018  sẽ là năm rất tốt để bạn kết thúc cuộc đời độc thân và mở sang trang mới của đời sống tình cảm

Tuổi Hợi

Bạn nên kết hôn vào năm 2018, sau này gia đình sẽ hạnh phúc vẹn tròn.

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