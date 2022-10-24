Kể từ thứ Ba ngày 25/10/2022, 3 con giáp bức phá hóa Rồng, trúng số độc đắc tiền tỷ, cuộc đời sang trang mới, thuận thế đổi đời giàu sang, tự làm đại gia chính mình

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 15:08

3 con giáp bội thu tài lộc, đào trúng mỏ vàng, may mắn một bước lên tiên, sự nghiệp thăng hoa, bội phần như ý.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ thứ ba ngày 25/10, Ngọ sẽ may mắn “đào trúng mỏ vàng” tiền đổ về như nước. Ngọ tha hồ tiêu xài cũng như mua sắm mà không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc như trước đây. Người làm công ăn lương nhận quyết định thăng tiến, thưởng nóng dồn dập đổ về. Người kinh doanh buôn bán nhận được hợp đồng lớn, khủng khiến ai cũng ganh tỵ đỏ mắt.

Người tuổi Ngọ khá nhạy cảm, họ biết đối nhân xử thế nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Tử vi dự báo, thời điểm này, Ngọ sẽ có mùa màng bội thu, gặp nhiều may mắn. Nhờ mọi thứ diễn ra tốt đẹp mà Ngọ tự tin hơn vào công việc của mình, mở ra cơ hội mới, đón nhận không gian phát triển tốt, tương lai đầy tươi sáng.

Sự nghiệp của con giáp này sẽ nhuận phát, hành thông, và luôn theo kế hoạch mà bạn đã định ra từ trước. Bản mệnh Ngọ nên mở rộng kinh doanh, khai trương thương hiệu vào thời điểm vàng son này để gặt hái được nhiều tài lộc trời ban, thành công vượt bậc. Nếu Ngọ tập trung làm ăn, chịu khó dành dụm thì cuộc sống sang giàu sẽ đến với bạn sớm thôi.

Kể từ thứ Ba ngày 25/10/2022, 3 con giáp bức phá hóa Rồng, trúng số độc đắc tiền tỷ, cuộc đời sang trang mới, thuận thế đổi đời giàu sang, tự làm đại gia chính mình - Ảnh 1
Nhờ mọi thứ diễn ra tốt đẹp mà Ngọ tự tin hơn vào công việc của mình, mở ra cơ hội mới, đón nhận không gian phát triển tốt, tương lai đầy tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp giàu có nhận lộc lớn trời ban. Kể từ thứ Ba ngày 25/19, Thân sẽ “đào trúng mỏ vàng” tiền đổ về tiêu cả đời không hết. Hãy tận dụng cơ hội này đầu tư làm ăn kiếm lời. Con giáp được Thần Tài chỉ điểm nên hốt hết vận may của thiên hạ, không cần phải lo thiếu hụt như trước đây.

Thân được các ngôi sao may mắn phù hộ và mang đến nhiều tin vui. Nếu con giáp Thân có thể tập trung vào sự nghiệp của mình và tích cực dành thời gian công việc, bản mệnh có thể đột phá những đỉnh cao mới, kiếm tiền thuận lợi hơn và giành được thắng lợi cuối cùng.

Người tuổi Thân sẽ có cơ hội xoay chuyển vận mệnh, mở ra một tương lai tươi sáng, rộng mở riêng cho mình. Con giáp may mắn này sẽ chính thức giã từ với giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó, mà đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài. Thân sẽ liên tục trúng đậm nhiều bản hợp đồng lớn, chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh và giành về những khoản lợi nhuận kếch xù.

Kể từ thứ Ba ngày 25/10/2022, 3 con giáp bức phá hóa Rồng, trúng số độc đắc tiền tỷ, cuộc đời sang trang mới, thuận thế đổi đời giàu sang, tự làm đại gia chính mình - Ảnh 2
Con giáp may mắn này sẽ chính thức giã từ với giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó, mà đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp thông minh nên được cấp trên giao cho nhiều dự án lớn. Bạn có nghề tay trái nên thu về không ít lộc trời ban. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nhiều thử thách. Những khó khăn này sẽ giúp bạn có nhiều bài học lớn. Bên cạnh đó cũng giúp bạn nhận ra được bản thân đang thiếu kém gì để học hỏi, trau dồi nhiều hơn.

Kể từ thứ ba ngày 25/10, người tuổi Mùi sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới. Con giáp này làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, kiếm tiền cực đỉnh. Chưa hết, Mùi còn có cơ hội tái ngộ với cố nhân năm xưa, và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế lẫn tinh thần. 

Tam Hợp cục xuất hiện giúp vận tài chính của Mùi thăng tiến. Mùi dựa vào chính năng lực của mình để kiếm tiền và thành quả nhận được vô cùng xứng đáng. Lại thêm quý nhân vây quanh, cơ hội làm giàu càng được nâng cao. Nhờ quý nhân chỉ đường nên dù làm việc gì cũng sẽ có kết quả tốt, về mọi mặt sẽ có sự cải thiện rất đáng ngạc nhiên.

Kể từ thứ Ba ngày 25/10/2022, 3 con giáp bức phá hóa Rồng, trúng số độc đắc tiền tỷ, cuộc đời sang trang mới, thuận thế đổi đời giàu sang, tự làm đại gia chính mình - Ảnh 3
Tam Hợp cục xuất hiện giúp vận tài chính của Mùi thăng tiến, Mùi dựa vào chính năng lực của mình để kiếm tiền và thành quả nhận được vô cùng xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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