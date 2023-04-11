Kể từ ngày mai (12/4/2023), Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép vượt vũ môn', giàu sang phú quý, sớm đổi nhà đổi xe

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 08:55

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép vượt vũ môn', giàu sang phú quý, sớm đổi nhà đổi xe kể từ ngày 12/4/2023.

Tuổi Dần

Sự nghiệp người tuổi Dần sẽ diễn ra dễ dàng. Trong ngày Tam Hợp địa chi, công việc đạt hiệu quả cao giúp con giáp này thành công trong việc khẳng định năng lực của mình trong mắt cấp trên. Vận trình tài lộc vượng tiến. Thu nhập được nâng cao một cách rõ rệt nhờ khả năng quan sát và nắm bắt cơ hội tài tình của người tuổi này. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này có dấu hiệu vượng sắc. Bạn và người ấy cùng nhau vượt qua sóng gió đến sau cùng cũng tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. Vì thế, cả hai đang tự tính về chung một nhà trước sự hối thúc từ phía hai bên gia đình.  

Kể từ ngày mai (12/4/2023), Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép vượt vũ môn', giàu sang phú quý, sớm đổi nhà đổi xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra hanh thông. Nhờ vào trí tuệ thông minh vốn có, người tuổi này luôn nhận được sự yêu thương của cấp trên, đồng nghiệp. Với những dự án hợp đồng vừa mới ký tết, con giáp này có thể an tâm về mặt “tiền bạc” nhưng cũng cần thận trọng cho người khác vay mượn vì có họa hao tài. 

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Bạn luôn chủ động dành thời gian để quan tâm, sẻ chia mọi điều với một nửa yêu thương của mình. Chính sự chân thành và nhiệt tình ấy không khỏi khiến cho người ấy cảm động.  

Kể từ ngày mai (12/4/2023), Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép vượt vũ môn', giàu sang phú quý, sớm đổi nhà đổi xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội làm ăn phát tài. Trong công việc, con đường thăng tiến của bạn cũng ngày càng rộng mở. Nếu nắm bắt cơ hội đến với mình, bạn sẽ kiếm tiền nhiều như nước và cuộc sống ngày càng khởi sắc. 

Về chuyện tình cảm, những người đã có đôi có cặp nhìn chung không có nhiều biến động. Nếu có bất cứ vấn đề gì, bạn nên thẳng thắn trao đổi và nói chuyện với người ấy thay vì việc bạn cứ đoán già đoán non rồi ghen tuông mù quáng. Đối với người độc thân, bạn cần chú ý đến những lời nói không khéo léo sẽ tổn thương người khác.

Kể từ ngày mai (12/4/2023), Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép vượt vũ môn', giàu sang phú quý, sớm đổi nhà đổi xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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