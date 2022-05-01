Kể từ ngày 2/4 âm lịch, Thần Tài gõ chuông, những con giáp sau phát tài chỉ sau một đêm, vận may lội ngược dòng, tình tiền đủ đầy và viên mãn

Tâm linh - Tử vi 01/05/2022 19:19

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây phát tài chỉ sau một đêm, vận may lội ngược dòng, tình tiền đủ đầy và viên mãn kể từ ngày 2/4 âm lịch.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này dễ tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với mình, nhờ vậy mà tiền bạc chảy ầm ầm về trong túi kể từ ngày 2/4 âm lịch. Bản mệnh không cần phải quá vất vả như mọi người xung quanh nhưng vẫn có thể rủng rỉnh tiền tiêu, không lo túng thiếu. Thậm chí, một số người còn có thể phát tài dựa vào may mắn, có thể là trúng số, cũng có thể là những khoản đầu tư nằm im trước đây bỗng sinh lợi nhuận. 

 

Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ có khoảng thời gian vui vẻ, sống thoải mái bên những người thân yêu. Nhiều người sẽ gặp lại gia đình, người thân sau khoảng thời gian xa cách.

 

con giap may man
Người tuổi Sửu dễ tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với mình, nhờ vậy mà tiền bạc chảy ầm ầm về túi  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi vốn hiền lành, cố gắng, năng động và luôn không ngừng nỗ lực chờ đợi một cơ hội tốt đến với mình. Trong cuộc sống này, tuổi Mùi sẽ tự mình đi tìm cơ hội, ưu điểm của bạn là những người sống hết mình, và có trách nhiệm với bản thân, họ tin rằng sự chăm chỉ của mình sẽ tạo được cơ hội tốt.

Do đó, kể từ ngày 2/4 âm lịch, những người tuổi Mùi không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, thời gian tới, muốn gì có đó. Nhờ có sự tự tin nhất định, tuổi Mùi làm gì cũng sẽ dễ dàng gặt hái được thành công rực rỡ, muốn nghèo cũng khó. 

con giap may man 1
Người tuổi Mùi không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là người mưu trí, có năng lực, sẽ gặp nhiều cơ hội và thử thách trong cuộc sống. Đặc biệt, một khi thiên thời địa lợi nhân hòa và nếu nắm bắt tốt mọi thứ thì tài lộc và sự nghiệp sẽ khởi sắc, vận rủi sẽ tan biến.

Sau ngày 2/4 âm lịch, bạn hãy chuẩn bị tinh thần để thay đổi cục diện. Thời gian tới, bạn sẽ phải đưa ra một quyết định quan trọng, điều này có ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của bạn. Không những thế, bạn cũng sẽ được thần tài chiếu cố trong thời gian tới, câu chuyện một đêm làm giàu rất có thể xảy ra, tạo nền tảng tốt cho sự thăng hoa trong tương lai.

con giap may man2
Người tuổi Ngọ sẽ được thần tài chiếu cố trong thời gian tới, câu chuyện một đêm làm giàu rất có thể xảy ra - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 49 ngày liên tiếp tới, xoá tan vận xui, những con giáp sau 'hiền lương sinh phú quý', tiền tài tự chảy vào túi, nắm bắt cơ hội làm giàu

Đúng 49 ngày liên tiếp tới, xoá tan vận xui, những con giáp sau 'hiền lương sinh phú quý', tiền tài tự chảy vào túi, nắm bắt cơ hội làm giàu

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây "hiền lương sinh phú quý", tiền tài tự chảy vào túi, nắm bắt cơ hội làm giàu trong 49 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 34 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 4 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng