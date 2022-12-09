Kể từ ngày 10/12/2022, 3 con giáp nào được Thần Phật chở che, trúng số 3 lần liên tiếp, cầu gì được nấy, hút hết vận may của cả thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 09:28

Kể từ ngày 10/12/2022, 3 con giáp này được quý nhân che chở, có cuộc sống khởi sắc hơn trước.

Tuổi Mão

Tuổi Mão nhận được nhiều may mắn từ ngày mai trở đi. Con giáp này đón nhận tình duyên suôn sẻ, nhiều niềm vui. Ngoài ra, bản mệnh có thể gây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống.

Kể từ ngày 10/12/2022, 3 con giáp nào được Thần Phật chở che, trúng số 3 lần liên tiếp, cầu gì được nấy, hút hết vận may của cả thiên hạ - Ảnh 1
Vào dịp này, quý nhân hỗ trợ trên đường tình duyên nên người độc thân có thể tìm được cơ hội phát triển tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão gặp được quý nhân nên vận trình cát tường, gặp may trong quá trình đầu tư. Nhờ đó, thu nhập của con giáp này cũng tăng lên. Vào dịp này, quý nhân hỗ trợ trên đường tình duyên nên người độc thân có thể tìm được cơ hội phát triển tình cảm. Người đã có gia đình cũng hưởng cuộc sống yên vui bên nửa kia.

Tài vận suôn sẻ phát triển theo hướng tích cực, các khó khăn tài chính dần lùi về phía sau nên tuổi Mão có thể yên tâm hưởng phúc.

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người thông minh, lanh lợi, luôn biết hướng về tương lai phía trước. Nhìn bề ngoài nhiều người cho rằng tuổi Ngọ không biết suy nghĩ cho cuộc sống bởi họ vô tư vô lo, nhưng trên thực tế mỗi một ngày trôi qua, tuổi Ngọ đều có tính toán cho những dự định của mình.

Kể từ ngày 10/12/2022, 3 con giáp nào được Thần Phật chở che, trúng số 3 lần liên tiếp, cầu gì được nấy, hút hết vận may của cả thiên hạ - Ảnh 2
Tuổi Ngọ sẽ có cơ hội đổi đời, sự nghiệp được quý nhân phù trợ thịnh vượng rực rỡ, kéo theo tài vận dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, người tuổi Ngọ đa số gặt hái được nhiều thành công từ sớm, tuy nhiên với kinh nghiệm còn non nớt nên thành công đó cũng mau chóng qua đi. Tử vi học có nói, tuổi Ngọ sẽ thành công, đặc biệt từ ngày 10/12, cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ thăng hoa bất ngờ.

Từ giai đoạn này trở đi, vận may tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn, thuận lợi. Tuổi Ngọ sẽ có cơ hội đổi đời, sự nghiệp được quý nhân phù trợ thịnh vượng rực rỡ, kéo theo tài vận dồi dào.

Vốn dĩ tuổi Ngọ có bản lĩnh tự tin nên cùng với thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống trong thời gian tới của họ càng viên mãn, tốt đẹp khiến ai cũng ghen tị.

Tuổi Tỵ

Từ ngày 10/12, người tuổi Tỵ có thể sẽ xảy ra va chạm, cãi vã với người khác. Con giáp này không tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp, liên tục gặp những bất đồng quan điểm, gây mất hòa khí. Công việc cũng vì thế mà chững lại, nhiều vấn đề nảy sinh, cần giữ bình tĩnh và cư xử khéo léo hơn kẻo bạn có thể bị khiển trách.

Kể từ ngày 10/12/2022, 3 con giáp nào được Thần Phật chở che, trúng số 3 lần liên tiếp, cầu gì được nấy, hút hết vận may của cả thiên hạ - Ảnh 3
Bản mệnh nhìn thấy những cơ hội ngay từ khi nó còn đang tiềm ẩn, mạnh dạn làm theo trực giác mách bảo, nhờ vậy mà chớp được thời cơ thu lời - Ảnh minh họa: Internet

Bù lại, những chú Rắn được cát thần Thiên Tài trợ vận, tài lộc thi nhau ào ào đổ về nhà. Người làm công ăn lương nhờ nghề tay trái mà có thêm thu nhập. Người làm kinh doanh lại được trao cho cơ hội làm ăn buôn bán phát tài. Bản mệnh nhìn thấy những cơ hội ngay từ khi nó còn đang tiềm ẩn, mạnh dạn làm theo trực giác mách bảo, nhờ vậy mà chớp được thời cơ thu lời.

Đường tình cảm khởi sắc không ngừng, đào hoa nở rộ, người độc thân sớm tìm được người chung lối cùng mình. Tình duyên là thứ khó nói, nhưng sau bao tháng ngày chờ đợi thì hôm nay tuổi Tỵ đã tìm được định mệnh của đời mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi 12 con giáp, đúng 0h đêm nay (9/12), có tới 3 con giáp may mắn, tài lộc ôm tay trái, hỷ sự bồng vai phải, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, vận trình sắp tới hứa hẹn xán lạn.

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