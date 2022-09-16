Kể từ 3h sáng ngày mai (17/9), 'Thần Tài, Ông Tổ xổ số' cùng lúc báo mộng, 3 con giáp trúng số độc đắc, thay thời đổi vận, tài lộc ập đến tới tấp, ngủ 1 đêm dậy nhìn đâu cũng thấy tiền

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 12:37

3 con giáp có cơ may trúng số độc đắc, tha hồ rủng rỉnh ăn tiền, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ.

Tuổi Thìn

Thông minh, nhanh nhẹn và có mệnh phú quý từ khi sinh ra nên người tuổi Thìn dễ dàng gặt hái thành công ngoài mong đợi. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thìn vẫn thăng tiến vùn vụt, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Họ may mắn đến mức dù bị tiểu nhân quấy phá, vướng họa thị phi vẫn dễ dàng vượt qua, vươn lên đổi đời.

Thời điểm đúng 3h sáng mai (17/9) do bước vào đại vận nên con giáp này sẽ liên tiếp được quý nhân giúp đỡ. Quý nhân sẽ mang đến những cơ hội cho sự nghiệp của người tuổi Thìn thăng tiến, tài lộ rộng mở, làm đâu thắng đó. Người tuổi Thìn chỉ cần cố gắng hơn nữa chắn chắn sẽ sớm có được cuộc sống giàu sang, sung túc.

Thìn sẽ thêm phúc thêm phần, làm đâu thắng đó. Đặc biệt, con giáp này sẽ đổi đời ngoạn mục, có cơ may trúng số độc đắc, ôm bạc tỷ chỉ trong chớp mắt khiến ai cũng thầm ganh tỵ. Càng về cuối ngày Thìn càng vượng vận tài lộc, của nả chất đống.

Kể từ 3h sáng ngày mai (17/9), 'Thần Tài, Ông Tổ xổ số' cùng lúc báo mộng, 3 con giáp trúng số độc đắc, thay thời đổi vận, tài lộc ập đến tới tấp, ngủ 1 đêm dậy nhìn đâu cũng thấy tiền - Ảnh 1
Quý nhân sẽ mang đến những cơ hội cho sự nghiệp của người tuổi Thìn thăng tiến, tài lộ rộng mở, làm đâu thắng đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày 17/9, tuổi Dậu gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Đúng 3h sáng mai, nhờ được sao Thiên Tướng chiếu mệnh Dậu sẽ vớ được hũ vàng, nằm trên đống tiền. Số tiền mà Dậu kiếm được giúp họ thỏa sức mua sắm, tiêu pha và đầu tư kinh doanh. Phúc phần trời cho sẽ giúp sự nghiệp của Dậu phất lên như diều gặp gió, cả đời không lo thiếu tiền.

Đây là thời gian tam hợp của Dậu nên con giáp này sẽ có cơ may đổi đời, giàu nhanh như thổi. Làm công ăn lương hay làm chủ thì Dậu cũng quơ tay là có tiền, thức trắng đêm đếm cũng không xuể.

Kể từ 3h sáng ngày mai (17/9), 'Thần Tài, Ông Tổ xổ số' cùng lúc báo mộng, 3 con giáp trúng số độc đắc, thay thời đổi vận, tài lộc ập đến tới tấp, ngủ 1 đêm dậy nhìn đâu cũng thấy tiền - Ảnh 2
Đúng 3h sáng mai, nhờ được sao Thiên Tướng chiếu mệnh Dậu sẽ vớ được hũ vàng, nằm trên đống tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân nhanh nhẹn, khôn ngoan và rất biết điều. Họ biết mình cần gì, muốn gì, đặt ra những mục tiêu cụ thể để phấn đấu, để chinh phục. Nỗ lực không ngừng, cống hiến hết mình cho công việc nên Thân được tín nhiệm, trọng dụng và thăng tiến vượt bậc.

Tuổi Thân như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại. Vào thời điểm này do được quý nhân giúp đỡ nên con giáp này có được vô số thời cơ có lợi. Thân sẽ công thành danh toại, may mắn hơn người. Đổi đời sau một đêm, ngủ một giấc thức dậy đã là đại gia lắm của nhiều tiền chính là phúc phần mà Thân có được.

Người tuổi Thân sẽ có cơ hội phát tài phát lộc, chiến thắng trong các trò chơi may mắn. Thậm chí, họ may mắn đến mức có thể trúng số độc đắc, nghèo mạt kiếp cũng trở thành đại gia với bạc tỷ trong tay, nhà xe có đủ.

Kể từ 3h sáng ngày mai (17/9), 'Thần Tài, Ông Tổ xổ số' cùng lúc báo mộng, 3 con giáp trúng số độc đắc, thay thời đổi vận, tài lộc ập đến tới tấp, ngủ 1 đêm dậy nhìn đâu cũng thấy tiền - Ảnh 3
Vào thời điểm này do được quý nhân giúp đỡ nên con giáp này có được vô số thời cơ có lợi, Thân sẽ công thành danh toại, may mắn hơn người - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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