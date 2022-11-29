Hưởng lộc Quan Âm: Bắt đầu đúng 13h chiếu Thứ 5 ngày 1/12, 3 con giáp tiền tài sáng chói, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tiền của đuề huề, đại gia là đây

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 16:20

Tử vi 12 con giáp cho thấy, từ khung giờ này có 3 con giáp thăng hoa trên mọi mặt trận, sự nghiệp tiền tài thành công rực rỡ, khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáo nhận lộc Quan Âm từ khung giờ này nhờ làm việc rất chăm chỉ để gom góp tiền bạc, dành tiết kiệm cho tương lai. Bạn đang lên kế hoạch mua nhà mua xe và nếu duy trì thói quen này theo thời gian thì bạn sớm thực hiện được mong muốn này thôi.

Hưởng lộc Quan Âm: Bắt đầu đúng 13h chiếu Thứ 5 ngày 1/12, 3 con giáp tiền tài sáng chói, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tiền của đuề huề, đại gia là đây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc ổn định và bạn thậm chí còn có khả năng hỗ trợ cho những người xung quanh mình. Với kinh nghiệm của bản thân, những lời khuyên tiền bạc của bạn cũng rất đáng giá đối với họ.

Tuổi Mão

Từ khung giờ này, được Lục Hợp cục che chở, người tuổi Mão có một ngày hanh thông, tài lộc dồi dào đổ về túi. Dù là người theo nghiệp kinh doanh buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều tìm được cơ hội gia tăng thu nhập cho mình, kiếm không ít tiền bạc. Nhờ vậy bạn có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những món đồ mà mình thích.

Hưởng lộc Quan Âm: Bắt đầu đúng 13h chiếu Thứ 5 ngày 1/12, 3 con giáp tiền tài sáng chói, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tiền của đuề huề, đại gia là đây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực tế Mão là con giáp rất có năng lực làm giàu. Nhờ khả năng tính toán đâu ra đấy nên bạn có thể đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, thu lợi về phía mình.

Tuổi Dần

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức. Với người làm công sở, từ khung giờ này là lúc thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại ngó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Hưởng lộc Quan Âm: Bắt đầu đúng 13h chiếu Thứ 5 ngày 1/12, 3 con giáp tiền tài sáng chói, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tiền của đuề huề, đại gia là đây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cũng có thể, con giáp phát tài tuần này sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng rủng rỉnh nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao. Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè của mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Bước qua tháng mới (0h khuya Thứ 5 ngày 1/12): 3 con giáp chính thức hết khổ, gặp dữ hóa lành, hứng mưa lộc trời, vươn tới giàu sang

Bước qua tháng mới (0h khuya Thứ 5 ngày 1/12): 3 con giáp chính thức hết khổ, gặp dữ hóa lành, hứng mưa lộc trời, vươn tới giàu sang

Dự đoán 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn hơn người, tài lộc vượng phát, tình - tiền viên mãn.

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