Hung tinh ghé thăm 4 con giáp này, nợ nần chồng chất, họa thị phi bủa vây trong 2 tuần tới

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu bị hung tinh đeo bám, họa thị phi bủa vây trong 2 tuần tới. Những dự định của bạn đều không thực hiện được, tiền bạc không cánh mà bay. Công việc gặp nhiều áp lực, cấp trên gây khó dễ khiến bạn vô cùng mệt mỏi, lao đao.

Thời điểm này, bạn nên cẩn thận tiền bạc kẻo bị mất trộm hoặc bị lừa gạt mấy hết lộc trời ban. Trong chuyện tình cảm, nhiều cặp đôi bất đồng quan điểm, cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt khiến mối quan hệ dần rạn nứt. Người độc thân vẫn một mình vì không mở lòng, không gặp gỡ bạn bè mà chỉ nằm lười ở nhà.

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp xui xẻo, lo chuyện bao đồng nên họa thị phi bủa vây. Cấp trên có cái nhìn không mấy tốt về bạn. Tinh thần của bạn bất ổn nên dễ nảy sinh nhiều chuyện buồn, vướng vào nhiều chuyện khó nhằn không giải quyết được. Trong công việc, bạn liên tục xảy ra nhiều mâu thuẫn, rắc rối với đồng nghiệp. Khi khó khăn cũng một mình giải quyết không ai giúp sức.

Mùi bị tiểu nhân hãm hại, cản đường - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này bạn nên hạn chế đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn. Làm việc gì cũng nên cẩn thận trước sau kẻo bị hãm hại, tiểu nhân cản đường thăng tiến. Tốt nhất là nên gác lại những dự án riêng để thời gian sau thực hiện.

Tuổi Tuất

Tuất không chỉ vướng phải họa thị phi mà còn gánh nhiều chuyện buồn về công việc. Hiệu suất làm việc của bạn giảm rõ rệt, làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ. Những dự định của bản thân cũng không thực hiện được vì vướng quá nhiều rắc rối. Hãy chuẩn bị tinh thần đến đối mặt với khó khăn trong chuyện tiền bạc lẫn công việc. Vì có thể sẽ có kẻ xấu đang rình rập hãm hại bạn.

Tuổi Thìn

Thìn rước họa vào người trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Thìn gánh nhiều họa từ trên trời rơi xuống, tiền bạc không đủ tiêu phải vay mượn khắp nơi. Hãy thận trọng lời ăn tiếng nói trong thời điểm này để không gây thêm họa cho mình. Những việc bạn phụ trách đều không thể hoàn thành, hãy tập trung hơn đừng lo ra những chuyện không đâu. Khi vượt qua giai đoạn khó khăn này, có thể bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu như mình mong muốn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm