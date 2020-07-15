Hờn đỏ mắt với 4 con giáp thăng tiến ầm ầm, tài lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15/07/2020 07:24

Số phận an bài, trong 99 ngày tới những con giáp giàu có này sẽ may mắn ngút trời, kiếm được bộn tiền, càng chăm chỉ càng hút cạn lộc trời.

Trong 99 ngày tới, top con giáp giàu có này sẽ gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà, chỉ việc rung đùi hốt bạc, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý khiến ai cũng phải hờn đỏ mắt. 

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Dù làm thuê hay tự đứng ra kinh doanh Mão cũng sẽ có bạc tỷ trong tay, sung sướng đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, chân thành và sống nghĩa tình nên Mão được quý nhân nâng đỡ, cát tinh chiếu mệnh. Nhờ thế, sự nghiệp của Mão phất lên cực nhanh, trong thời gian ngắn con giáp giàu sang này đã vượng lộc vượng tài, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt.

Từ ngày 15/7 đến 99 ngày tới Mão sẽ được bề trên nâng đỡ, một bước đổi đời. Dù làm thuê hay tự đứng ra kinh doanh Mão cũng sẽ có bạc tỷ trong tay, sung sướng đủ đầy. 

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Tài lộc bùng nổ, thu nhập ổn định, thăng tiến nhanh như diều gặp gió chính là những gì trời đã an bài cho Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Liên tục bị người mình tin tưởng vì ganh ghét mà hãm hại nên những tháng đầu năm của Sửu khá chật vật. Nỗ lực, cố gắng đến mấy Sửu cũng trắng tay, chẳng giữ được đồng nào trong túi. Thậm chí, Sửu còn xui xẻo đến mức phái gánh nợ nần vì những sai lầm trong công việc.

May mắn thay, từ hôm nay Sửu sẽ lấy lại ánh hào quang của mình. Tài lộc bùng nổ, thu nhập ổn định, thăng tiến nhanh như diều gặp gió chính là những gì trời đã an bài cho Sửu trong nửa cuối năm Canh Tý 2020

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Trong 99 ngày tới, sao Chính Tài chiếu mệnh sẽ giúp Tỵ ngập trong biển tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ khéo léo trong ứng xử, đầu tư khôn ngoan và có gan làm giàu nên con giáp giàu sang này chưa bao giờ sợ hãi trước số phận. Thất bại ở đâu sẽ đứng lên ở đấy, gian truân cơ cực đến mấy Tỵ cũng vượt qua.

Chính sự can trường, bản lĩnh ấy đã giúp Tỵ có thể đứng vững trước mọi khó khăn. Trong 99 ngày tới, sao Chính Tài chiếu mệnh sẽ giúp Tỵ ngập trong biển tiền, thức trắng đêm đếm cũng không xuể. 

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Không chỉ tài vận, tình duyên của Tuất cũng đỏ chót như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Càng về cuối tháng 7 người tuổi Tuất càng kiếm tiền cực đỉnh, thành công vang dội khiến ngay chính họ cũng kinh ngạc trước số tiền lớn mà mình có được. Thần tài ưu ái nên nếu đang có ý định thử sức ở lĩnh vực mới thì Tuất ắt bứt phá ngoạn mục, tiền ùa vào nhà.

Không chỉ tài vận, tình duyên của Tuất cũng đỏ chót như son. Cả hai sẽ có những chuyến du lịch đáng nhớ, hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng hờn ghen.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Song hỷ lâm môn: Nhà có 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, từ tháng 8 trở đi cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh

Số trời đã định, từ tháng 8 trở đi những con giáp may mắn này sẽ làm ăn vượng phát, vạn sự hanh thông, giàu sang vô đối, gia đình cũng được hưởng lây.

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