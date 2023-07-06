Hôm nay 6/7/2023, 3 con giáp gặp họa TIỂU NHÂN, khó khăn chồng chất, CHẬT VẬT đủ đường, vận trình TỐI TĂM, tiền tài hư hao, khó lòng được như ý nguyện

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 6/7/2023 hôm nay, tuổi Tỵ dễ bị cấp dưới, đồng nghiệp đặt điều nói xấu. Bản mệnh sống hiền lành nên người ta được đà ăn hiếp. Nghiệp ai người đó gánh, con giáp này cứ làm tốt công việc của mình, người sống lỗi sẽ phải chịu hậu quả.

Tiền bạc có phần hư hao do con giáp này chi tiền ngoài tầm kiểm soát. Tuổi Tỵ cần xem lại có phải mình đã chi tiêu thiếu khoa học, tính toán không chặt chẽ nên gặp rắc rối khi có sự cố bất ngờ, không có khoản phòng bị.

Về mặt tình cảm, không khí gia đình, chuyện yêu đương của bản mệnh khá tốt. Vợ chồng cảm thông, thấu hiểu cho nhau, sống thiên về tình cảm, nam nữ tuổi này biết cách chăm lo gia đình. Ra ngoài thì giỏi ăn nói, hay được người khác giúp đỡ bất ngờ.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Năm ngày 6/7/2023 hôm nay, tuổi Tuất sẽ chẳng thể nào bắt tay vào thực hiện công việc suôn sẻ như dự kiến. Dường như có kẻ xấu luôn ngáng đường, khiến bản mệnh tốn thêm thời gian giải quyết rắc rối.

Ảnh minh họa: Internet

Người kinh doanh chớ vội vàng đưa ra quyết định đầu tư, bởi những mối làm ăn tưởng chừng béo bở có thể là cái bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn chờ bản mệnh nhảy vào. Thời điểm này, tốt nhất hãy tiếp tục những hạng mục còn đang dang dở.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan.

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra với nhiều khó khăn chồng chất. Hoạ tiểu nhân đem bám là nguyên do khiến cho bản mệnh làm việc gì cũng phải thận trọng. Ngoài ra, người tuổi này cần nỗ lực nhiều lần mới có thể khắc phục hậu quả hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối bấp bênh. Con giáp này dường như đang khá chật vật tìm hướng xử lý cho những rắc rối phát sinh bất ngờ để cải thiện nguồn thu nhập hiện tại.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chuyện buồn phiền. Việc thiếu đi sự quan tâm là nguyên nhân gây ra đổ vỡ trong mối quan hệ tình cảm hiện tại. Theo đó, cả hai gần đây luôn tỏ ra lạnh nhạt vì ai cũng bận rộn.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.