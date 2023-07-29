Hóa giải vận đen, đầu tháng 8 dương lịch, 3 con giáp nghèo mấy cũng thành đại gia, phú quý tìm đến tận cửa, làm đâu thắng đó

Dưới đây chính là top 3 con giáp may mắn bậc nhất, vận đỏ như son vào đầu tháng 8.

Tuổi Dần Tuổi Dần luôn bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Con giáp này có tham vọng làm nên chuyện lớn, phải đứng đầu, lãnh đạo nhiều người. Tử vi dự báo, đầu tháng 8 nhờ có vận quý nhân trợ giúp nên Dần sẽ nắm bắt được rất nhiều cơ hội để phát triển và hiện thực hóa giấc mơ đã ấp ủ bấy lâu nay. Túi tiền của Dần càng rủng rỉnh hơn, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Chăm chỉ, siêng năng và biết cách lấy lòng người khác nên Dậu được cấp trên cất nhắc, sự nghiệp phất lên ầm ầm. Hơn cả, Dậu thật sự có sự tham vọng đáng kể, sau tất cả chỉ mong bản thân và gia đình được tận hưởng mọi điều tốt lành nhất. Tử vi học có nói, đầu tháng 8, tuổi Dậu được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, vạn sự hanh thông kéo theo tài vận dồi dào. Dậu sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa, ngoài ra đời sống tình cảm cũng đầm ấm, hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Hợi là con giáp được trời ban nhiều phước lành, đi đến đâu cũng được mọi người quý mến, yêu thương. Thời gian qua, con giáp này liên tục bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu hãm hại nên Hợi làm ăn thất bại, thua lỗ triền miên. Số trời đã định, đầu tháng 8, tuổi Hợi dù nghèo đến mấy cũng trở thành con giáp giàu có hơn người. Cơ hội thăng chức, tăng lương tìm đến tận cửa, vì thế tiền bạc kéo theo cũng sung túc, dư dả hơn. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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