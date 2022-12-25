Hoá giải vận đen, 3 con giáp thời tới khó cản, giàu có bất ngờ, BẠC TIỀN bám riết từ nay đến Rằm tháng Chạp

Trời sinh Thìn là con giáp khôn ngoan, mạnh mẽ lại có gan ʟàm giàu, luôn muốn vươn lên làm chủ vận mệnh. Thế nên, chỉ cần có cơ hội con giáp này sẽ nắm bắt ngay lập tức, tận dụng triệt để may mắn trời cho. Nhờ thế, càng về hậu vận người tuổi Thìn càng thêm phúc thêm phần, tình tiền viên mãn.

Tử vi 12 con giáp cho hay, từ nay đến Rằm tháng Chạp, Thìn ʟà con giáp may mắn sẽ gánh lộc về пɦà, đếm tiền sái tay. Dù làm thuê hay làm chủ Thìn cũng sẽ kiếm được bộn tiền, giàu nhanh đến chóng mặt. Việc duy nhất Thìn cần chú ý là hòa hợp cách làm với đồng nghiệp, đối tác cũng như cấp trên. Nếu càng phấn đấu, Thìn sẽ dần tăng tiến, không còn lo lắng về kinh tế, yên tâm phát triển sự nghiệp mạnh mẽ.

Thông minh, nhanh nhẹn và có trách nhiệm nên Thân được cấp trên hết lòng nâng đỡ, đồng nghiệp dù muốn cũng chẳng thể “hạ bệ” Thân. Càng chí thú làm ăn, các chú Khỉ càng gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Đặc biệt, từ nay đến Rằm tháng Chạp, cát tinh chiếu rọi sẽ khiến mọi tin đồn ác ý, âm mưu phá hoại tuổi Thân đều bị hóa giải - Ảnh minh họa: Internet

Khổ tận cam lai, sau những chông chênh, thất bại, bước chân vào thời gian trước. Thân sẽ một bước đổi đời. Đặc biệt, từ nay đến Rằm tháng Chạp, cát tinh chiếu rọi sẽ khiến mọi tin đồn ác ý, âm mưu phá hoại tuổi Thân đều bị hóa giải. Công việc của Thân sẽ thuận buồm xuôi gió, mọi thành quả công việc đều được đánh giá cao. Tài lộc vẫy gọi khiến việc kinh doanh của tuổi Thân thu lợi nhuận gấp 5 gấp 10.

Tuổi Dậu

Nhờ được thần tài đưa đường chỉ lối, quý nhân nâng đỡ nên từ nay đến Rằm tháng Chạp, người tuổi Dậu sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. Công việc suôn sẻ, có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp nên đây chính là thời gian may mắn nhất vào thời gian này.

Nhờ được thần tài đưa đường chỉ lối, quý nhân nâng đỡ nên từ nay đến Rằm tháng Chạp, người tuổi Dậu sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Dậu hãy tận dụng thời cơ nghìn năm có một này để gánh lộc về nhà, rung đùi hốt bạc. Chỉ cần quyết định sáng suốt, dám dấn thân và tránh xa thị phi, sự nghiệp con giáp tuổi Dậu sẽ lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, tử vi nhắc nhở, Dậu cần lưu ý, đừng vì đứng trên vinh quang mà thiếu cẩn thận trong các vấn đề văn bản, hợp đồng.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm