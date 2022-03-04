Họa đến chẳng thể ngờ, 3 con giáp sắp vướng vận ĐEN trong 99 ngày tới, mọi sự khó thành, khả năng không được công nhận, TÀI LỘC đội nón ra đi

99 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo gặp đủ chuyện tai họa, đường công danh mịt mù, tài lộc cứ thế đội nón ra đi.

TUỔI THÌN

Chịu ảnh hưởng từ hung tinh Thiên Cẩu, tuổi Thìn đón 99 ngày tới với nhiều biến động, cần phải thực sự thận trọng.

Trong sự nghiệp, công việc bạn hoàn thành tuy tốt nhưng lại không được đánh giá đúng thực lực, thậm chí còn bị người khác vì ganh ghét mà bày trò tiểu nhân, cản trở con đường thăng tiến. Hung vận vẫn luôn rình rập.

Trong sự nghiệp, công việc bạn hoàn thành tuy tốt nhưng lại không được đánh giá đúng thực lực - Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TUẤT

Ngũ Quỷ hung tinh xuất hiện trong vận trình của người tuổi Tuất cảnh báo bạn về những hung hiểm có thể phải đối mặt trong 99 ngày tới. Có điềm báo tiểu nhân quấy phá, đối thủ giở trò cạnh tranh không lành mạnh khiến bạn vất vả tìm cách xoay sở.

Con giáp xui xẻo khó tránh khỏi những vận đen hay đại họa từ trên trời rơi xuống. Cuộc sống của người tuổi Tuất được cho là sẽ có nhiều biến động, tiền tài, sự nghiệp và cả tình duyên dễ lâm vào cảnh trì trệ.

Ngũ Quỷ hung tinh xuất hiện trong vận trình của người tuổi Tuất cảnh báo bạn về những hung hiểm có thể phải đối mặt trong 99 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

TUỔI THÂN

99 ngày tới đây, tuổi Thân cần chuẩn bị tâm lý bởi vận thế có chiều hướng đi xuống, có thể gặp nhiều thách thức khó ngờ. Đại Hao giáng họa, lại thêm Kiếp Tài chiếu mệnh, tài lộc của bạn có dấu hiệu sa sút khá mạnh.

Tiền chẳng những không kiếm được là bao mà chi tiêu lại chẳng hề ít chút nào. Nhìn tiền bạc liên tục "ra đi" trước mắt khiến bản mệnh không khỏi sốt ruột, lòng như lửa đốt.

99 ngày tới đây, tuổi Thân cần chuẩn bị tâm lý bởi vận thế có chiều hướng đi xuống - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-den-chang-the-ngo-3-con-giap-sap-vuong-van-den-trong-99-ngay-toi-moi-su-kho-thanh-kha-nang-khong-duoc-cong-nhan-tai-loc-doi-non-ra-di-453558.html