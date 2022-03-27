Hào quang phát sáng 3 ngày đầu tuần (28/3 - 20/3), 3 con giáp vận mệnh xoay vần, tiền tài lên ngôi, sự nghiệp chạm đỉnh, may mắn chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 27/03/2022 23:15

Theo tử vi 12 con giáp, 3 ngày đầu tuần, 3 con giáp may mắn sự nghiệp lên hương, tài lộc chạm đỉnh.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

3 ngày đầu tuần, con giáp may mắn có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

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3 ngày đầu tuần, con giáp may mắn có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình nhẹ nhàng, ôn hòa. Họ luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng trong ứng xử.

3 ngày đầu tuần tới, con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

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3 ngày đầu tuần tới, con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thường mang tính cách mạnh mẽ, can đảm. Họ năng động, nhiệt tình, thân thiện và có trách nhiệm trong công việc. Do đó, người tuổi này có nhiều bạn bè và được quý nhân giúp đỡ trong công việc cũng như cuộc sống.

3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Rất có thể, họ sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới.

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3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ 18h ngày 27/3/2022, 3 con giáp may mắn thành công trên mọi phương diện. Bản mệnh làm gì cũng có người đưa tay giúp đỡ, hỗ trợ.

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