Hái lộc cuối tuần: 3 con giáp Thứ Bảy may mắn, Chủ Nhật phát tài, làm 1 lời 100, vận duyên đỏ thắm, tiền tài rực rỡ, giàu có ngút Trời

Tuổi Sửu là con giáp được Thần May Mắn chọn tên ban tài phát lộc, ban phát cho đồng ngân đồng xuyến để bản mệnh giải quyết những tồn đọng trong mặt công việc.

Vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật rất tốt với những ai làm nghề kinh doanh hay bán buôn, không những tìm được nguồn hàng tốt mà còn tự có mối làm ăn xin được sỉ lẻ dài hạn chỗ bạn. Tiền hời thu về tay nhiều không đếm xuể, dù có vất vả hơn một chút nhưng công sức được đền đáp hậu hĩnh thì cũng xứng đáng.

Với những người làm công ăn lương trực tiếp xóa bỏ ác cảm với đồng nghiệp và cấp trên. Vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, bản mệnh gặp được quý nhân là nữ giới. Người này đã cao tuổi, có tiếng nói trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi sẵn sàng ra mặt giúp đỡ.

Vận trình tình duyên có nhiều bước tiến rõ rệt, sau rất nhiều lần ngỏ ý bị từ chối thì đến hôm nay người ấy đã chấp thuận tình cảm của bạn. Với những người có gia đình đón nhận tin vui thêm người, thêm của.

Tuổi Hợi

Tử vi 2 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật dự báo vận trình của tuổi Hợi vô cùng tươi sáng nhờ gặp Tam Hợp cục tương trợ. Tuy không chỉ toàn chuyện thuận lợi nhưng nhìn chung bản mệnh không quá vất vả để vượt qua mọi vấn đề phát sinh trong ngày. Sự nghiệp đang trên đà tăng tiến, bạn được cấp trên nâng đỡ và tạo điều kiện nên hoàn toàn có đủ không gian để thể hiện bản thân.

Tài lộc cũng khá lý tưởng. Nhiều thời điểm con giáp này này không mưu cầu mà tài lộc tự theo nhau đổ về nhà. Tuổi Hợi yên tâm thực hiện những kế hoạch, tiến hành những ý tưởng của mình, chắc chắn sẽ đạt được thành công. Cơ hội tốt ngay trước mắt vì vậy bản mệnh chớ nên bỏ lỡ nhé.

Tin vui còn tới với Hợi ở phương diện tình cảm. Đào hoa nở rộ, người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác giới, thế nhưng tình yêu đến hay không tùy thuộc vào quyết định trong tay chính bản thân con giáp này. Với những người đã có gia đình, hãy chia sẻ nhiều hơn để hai người hiểu nhau hơn.

Tuổi Tuất

Tình hình tài lộc của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. Bạn có thể đạt được thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa.

May mắn hơn, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.