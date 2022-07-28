Hai cặp con giáp cực hợp nhau, 'về chung nhà' không lo thiếu tiền, sự nghiệp thăng tiến rõ rệt

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 16:14

2 cặp tuổi này 'về chung một nhà', tài lộc sẽ ào ào không ngừng, hưởng trọn cuộc sống giàu sang phú quý.

Tuổi Thìn và Tuổi Dậu

Người sinh năm Thìn có khí chất phi thường, có thiên hạ, là người làm nên việc lớn, còn người sinh năm Dậu thì giống như phượng hoàng giáng trần, mang theo phúc khí và sự sang giàu. Từ xa xưa đã có quan niệm rồng, phượng xứng đôi vừa lứa, trời định một cặp. 

Có thể nói rằng, cặp đôi con giáp tuổi Dậu - Thìn là một trong những cặp con giáp kiểu mẫu, khiến nhiều người khác ngưỡng mộ. Trong khi người tuổi Dậu khá nóng nảy, thẳng thắn, có sao nói vậy thì người tuổi Thìn lại hiền lành, bao dung và vị tha. Tính cách của cả hai bù trừ cho nhau.

Người tuổi Dậu là người luôn sẵn lòng hi sinh mà không cần báo đáp, người tuổi Thìn lại nhiệt tình, nhanh nhẹn, luôn có duyên với 'kim tiền' do đó sự kết hợp của hai con giáp này sẽ đến thành công và thu được lợi nhuận không nhỏ. Người tuổi Dậu thường sẽ là trụ cột trong gia đình và hai tuổi này sẽ tạo thành một gia đình gắn bó, keo sơn, làm ăn rất phất.

Người xưa có câu: 'Rồng vàng và gà trắng tương sinh, trường thọ không dứt'. Sự kết hợp của hai cung hoàng đạo này nhất định sẽ tỏa sáng, tài lộc sum họp, hưởng vinh hoa phú quý cả đời.

Hai cặp con giáp cực hợp nhau, 'về chung nhà' không lo thiếu tiền, sự nghiệp thăng tiến rõ rệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần và Tuổi Hợi

Người tuổi Dần thông minh, tháo vát, có ý chí, nghị lực kiên cường, giỏi lên kế hoạch nhưng khả năng thực hành không tốt. Con giáp này có thể đưa ra nhiều ý tưởng nhưng nếu không có người đốc thúc, giám sát thì khó hiện thực hóa.

Trong khi đó, người tuổi Hợi ôn nhu, tỉ mỉ, sẽ luôn là người đồng hành, động viên, giúp sức cho người bạn đời. Khi sự nghiệp của đối phương gặp bế tắc, tuổi Hợi sẽ tìm cách giúp vợ/chồng sớm tháo gỡ vấn đề. Hơn nữa, tài vận của tuổi Hợi vốn rất tốt, ai lấy được con giáp này sẽ gặp may mắn về tiền bạc.

Sự kết hợp của hai con giáp này không chỉ xứng đôi vừa lứa mà còn giúp thúc đẩy sự nghiệp của hai bên cùng phát triển, nhờ vậy mà tiền tài 'ào ào như thác', không lo thiếu của, sống trong hạnh phúc lẫn tình duyên và tiền bạc. 

Hai cặp con giáp cực hợp nhau, 'về chung nhà' không lo thiếu tiền, sự nghiệp thăng tiến rõ rệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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