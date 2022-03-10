Giữa tháng 2 Âm lịch, 3 con giáp này vét hết kho vàng của Thần Tài, sự nghiệp thành công mỹ mãn, danh lợi song toàn, tiền của đầy túi

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Dậu tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ có bản lĩnh hơn người, biết tận dụng mọi cơ hội để nâng cuộc sống lên tầm cao mới, nói đúng hơn là họ biết cách để kiếm được nhiều tiền.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong giai đoạn giữa tháng 2 Âm lịch , người tuổi Dậu sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để tuổi Dậu cả đời hưởng vinh hoa phú quý.

Người tuổi Tý tính tình hiền lành, bao dung, dĩ hòa vi quý. Họ thường không để bụng và dễ tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Đó là lý do khiến người tuổi này đi đâu cũng được người yêu, kẻ mến. Khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân phù trợ.

Giữa tháng 2 Âm lịch, người tuổi Tý có tài vận thăng hoa, mọi dự định, ước mơ của họ đều có cơ hội trở thành hiện thực. Khi đó, những người làm công ăn lương cũng được cấp trên cất nhắc để có thể được đảm nhận vị trí cao hơn. Trong khi những người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, đơn hàng chốt ầm ầm. Người tuổi này làm việc chăm chỉ sẽ nhận được những thành quả xứng đáng với công sức lao động của bản thân.

Giữa tháng 2 Âm lịch, người tuổi Tý có tài vận thăng hoa, mọi dự định, ước mơ của họ đều có cơ hội trở thành hiện thực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu mạnh mẽ, dứt khoát, dám nghĩ dám làm. Những người tuổi Sửu thường sống độc lập, thích tự mình làm mọi việc và có thể lên kế hoạch chi tiết cho sự nghiệp của riêng mình. Không những thế, họ còn rất tự lập, tự cường và dường như chỉ tin vào bản thân mình.

Vào giữa tháng 2 Âm lịch, con giáp tuổi Sửu có bước tiến trong sự nghiệp. Nhờ khéo giao du, kết bạn, họ có được các mối quan hệ hữu hảo, tốt cho công việc, sự nghiệp của mình. Người làm kinh doanh sẽ gặp điềm lành, công việc buôn bán thuận buồm xuôi gió. Cũng từ giai đoạn này mà con giáp tuổi Sửu tích góp được kha khá, mua nhà sắm xe dễ như trở bàn tay.

Vào giữa tháng 2 Âm lịch, con giáp tuổi Sửu có bước tiến trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.