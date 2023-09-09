Giờ vàng đã điểm, đúng 00h đêm nay (10/9/2023): 3 con giáp rước hên vào nhà, gói trọn tài lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , Chủ nhật ngày 10/9/2023 hôm nay, tuổi Sửu có cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình một khi đã đặt ra mục tiêu, hãy quyết tâm theo đuổi đến cùng và không bao giờ bỏ cuộc.

Sức khỏe của tuổi Sửu lúc này cũng không được tốt. Hơn nữa, khối lượng công việc tăng lên đáng kể, khiến bản mệnh căng thẳng đầu óc, nên chú ý đến sức khỏe của bản thân.

Tuy nhiên trong ngày này bản mệnh rất dễ nóng nảy. Lời khuyên cho con giáp này đó là hãy học cách buông bỏ. Có thể mọi thứ không như mình muốn, cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng đừng vì thế mà mất lòng tin.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày 10/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý luôn ở trạng thái tốt, hoàn thành dự án xuất sắc.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay công việc khá thuận lợi với bạn, bạn hoàn thành dự án xuất sắc, được khen thưởng.

Tình cảm: Hôm nay cả bạn và đối phương đều dành thời gian cho nhau, có buổi hẹn hò thân mật.

Tài lộc: Tài lộc may mắn một phần, công sức bạn bỏ ra đã giúp cải thiện thu nhập đáng kể.

Sức khoẻ: Cố gắng ngủ sớm, đừng xem phim quá muộn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có sự che chở của cát tinh nên đúng 10/9 vận trình khá vượng. Con giáp này tìm được nguồn cảm hứng và động lực để làm việc. Khó khăn không thể cản được bước tiến của tuổi Ngọ trong giai đoạn này. Bản mệnh cảm thấy tinh thần hăng say, hào hứng, không ngại cống hiến cho công việc.

Vấn đề tài chính của người tuổi Ngọ có những dấu hiệu chuyển biến tích cực. Bản mệnh kiếm được kha khá trong giai đoạn này nhờ năng lực của bản thân. Đây là thành quả vô cùng xứng đáng với công sức mà tuổi Ngọ đã bỏ ra trong giai đoạn qua. Bản mệnh có thể yên tâm về tình hình tài chính, cuộc sống không có nhiều vấn đề phải lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.