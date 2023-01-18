Giao thừa năm Quý Mão 2023, Thần Tài ghé nhà xông đất, 3 con giáp trúng số độc đắc, đếm tiền mệt nghỉ, cười cả năm, tưng bừng hỷ sự, phất cờ lên hương, sung sướng như tiên

Tâm linh - Tử vi 18/01/2023 00:19

Tử vi dự báo đúng dịp Giao thừa năm Quý Mão 2023, top 3 con giáp tưng bừng hỷ sự, phất cờ lên hương, sung sướng như tiên

Tuổi Dậu

Dậu vốn có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác. Con giáp này vốn không thích tranh giành hay hơn thua ai nên luôn được mọi người xung quanh yêu quý, nhận lộc trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Giao thừa năm Quý Mão 2023, Thần Tài ghé nhà xông đất, 3 con giáp trúng số độc đắc, đếm tiền mệt nghỉ, cười cả năm, tưng bừng hỷ sự, phất cờ lên hương, sung sướng như tiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo giao thừa năm Quý Mão 2023, Dậu vốn tính nhanh nhạy, con giáp này bắt kịp nhu cầu thời đại nên ăn nên làm ra, suôn sẻ phát tài. Công việc thuận lợi, Dậu gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Tài chính của Dậu trong thời điểm này cũng phát triển không ngừng, gầy dựng được cuộc sống sung túc, xa hoa. Bên cạnh đó, gia đình cũng rất êm ấm, hanh phúc, giúp người tuổi Dậu có thể cười tươi suốt cả năm.

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thân lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của Thân. Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, giao thừa năm Quý Mão 2023, Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Từ giữa tuần trở đi Thân sẽ có “số hưởng” làm một tuần tiêu cả năm cũng không hết.

Giao thừa năm Quý Mão 2023, Thần Tài ghé nhà xông đất, 3 con giáp trúng số độc đắc, đếm tiền mệt nghỉ, cười cả năm, tưng bừng hỷ sự, phất cờ lên hương, sung sướng như tiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Giao thừa năm Quý Mão 2023, sẽ có nhiều cơ may phát tài lắm đấy nhé. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh đang được hàng loạt cát thần vây quanh, điểm đặc biệt là những cát thần đó đa phần chủ về tài lộc, kim tiền. Thời gian này dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có tiền bạc kéo về dư dả, tuy nhiên người theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ thấy mình may mắn hơn hẳn trước đó đấy.

Đúng dịp Giao thừa năm Quý Mão 2023, bạn đang có nhiều cơ may đón nhận cơ hội phát tài phát lộc ngay trong tầm tay. Con giáp này có nhiều ý tưởng, lại dám nghĩ dám làm nên có thể đạt được những bước tiến vượt bậc trên con đường làm ăn. Lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, mang tới những niềm vui bất ngờ.

Giao thừa năm Quý Mão 2023, Thần Tài ghé nhà xông đất, 3 con giáp trúng số độc đắc, đếm tiền mệt nghỉ, cười cả năm, tưng bừng hỷ sự, phất cờ lên hương, sung sướng như tiên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ đó, tài chính của những chú Chuột ở thời điểm này không có gì phải lo lắng, con giáp này có thể thoải mái làm những việc mình muốn làm. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thế mà lười biếng, bởi tiền bạc chẳng thế nào có mãi mà không hết được. Ngoài ra, bạn nên tập trung theo đuổi vào một việc cho chắc chắn thay vì cứ đứng núi này trông núi nọ rồi thấp thỏm, dòm đây ngó kia khi thấy chỗ này kiếm tiền nhiều hơn chỗ kia rồi phân vân mãi không đưa ra lựa chọn, cuối cùng thứ mà bạn nhận được chỉ là cơ may bị hụt mất mà thôi.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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