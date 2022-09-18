Nhờ Chính Ấn soi đường mà những nỗ lực thời gian gần đây là điểm tựa vững chắc cho những bước tiến tích cực trong sự nghiệp của con giáp tuổi Tuất. Rõ ràng là bạn đang bước trên con đường đến với thành công đấy. Hãy tự tin và mạnh mẽ lên nhé.

Tình cảm cũng từ đó mà thăng hoa, tiến triển, mọi hiểu nhầm của hai bạn đã được xóa sạch. Tình cảm lại gắn kết lâu bền như xưa.

Tuổi Tỵ

Bước sang 1 tuần tới đòi hỏi con giáp tuổi Tỵ phải luôn có bản lĩnh để đối mặt với những khó khăn nhưng cũng đừng quên đi những thuận lợi mà mình may mắn có được. Từ chuyện công việc cho tới tình cảm đều phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định, tránh trường hợp vội vàng khiến bản thân phải hối hận.

Trong việc làm ăn không nên quá cứng nhắc, nên linh hoạt hơn thì khi đó bạn tưởng rằng mình chịu thiệt nhưng thực ra trong tương lai lại sẽ có lợi hơn cho mình rất nhiều. Nhất là con giáp tuổi Tỵ đang nắm giữ vai trò lãnh đạo ngoài yếu tố đảm bảo công việc thì nên tìm hiểu thêm đời sống của người dưới quyền, sự thấu hiểu sẽ giúp bạn quản lý người tốt hơn đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc tăng tiến, bạn đủ đảm bảo khoản thu – chi cân đối nên không có gì phải quá lo lắng. Người làm công ăn lương nhận đủ lương theo quy định. Tuy nhiên, bạn đừng quá thụ động tới mức chỉ dựa vào mỗi một nguồn thu nhập như hiện tại mà không đi tìm kiếm thêm cơ hội. Trong tháng này nên khai thác thêm các khía cạnh khác để vừa có thể kiếm tiền lại vừa cải thiện các kỹ năng mà mình đang có.

1 tuần tới những ai kinh doanh về lĩnh vực ăn uống rất thuận lợi, có được nhiều ưu thế hơn. Song, những người tuổi Tỵ cũng đừng vì ham lợi nhuận mà chọn những nguyên liệu kém chất lượng, lâu dần bạn sẽ mất khách đấy.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Là những người có tư duy sắc sảo, đặc biệt nhạy cảm với tiền bạc, tuần này, tuổi Dậu sẽ có cơ hội phát huy sở trường của mình. Tử vi học có nói, 1 tuần tới, được cát tinh chiếu mạng, xuất hiện vận quý nhân sáng rõ, tuổi Dậu dễ có tin vui về tài chính.

Tuổi Dậu bất ngờ có sao Đào hoa chiếu mệnh, có thể sẽ gặp trúng ý trung nhân của mình. Nếu đang độc thân và tìm kiếm tình yêu, đây có thể là 1 ngày tuyệt vời dành cho cuộc hẹn đầu tiên của 2 bạn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.