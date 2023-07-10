Gặp vận ĐỎ rực 4 phương vào đúng 16h30 thứ Hai 10/7/2023, 3 con giáp trúng SỐ bất ngờ, vàng bạc rủng rỉnh, túi tiền đầy ụ, tiêu xài thả ga chẳng lo giá, mỉm cười vui tươi suốt tháng

Tâm linh - Tử vi 10/07/2023 14:21

Tử vi hôm nay cho hay vào đúng 16h30 thứ Hai 10/7/2023, 3 con giáp trúng SỐ bất ngờ, vàng bạc rủng rỉnh, túi tiền đầy ụ, tiêu xài thả ga chẳng lo giá, mỉm cười vui tươi suốt tháng

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, Tuổi Hợi sẽ nắm bắt và tận dụng đó một cách hiệu quả nhất có thể. Tuổi Hợi đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp với bản thân mình. Lợi nhuận thu được đủ khiến Tuổi Hợi cảm thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Tuy nhiên, chuyện tình cảm giữa Tuổi Hợi và một nửa của mình phải đối mặt với nhiều trở ngại, thử thách. Hai người không hiểu và thông cảm cho những khó khăn của đối phương mà chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân mình. Không có được sự thấu hiểu mối quan hệ khó có thể tránh khỏi mâu thuẫn và tranh cãi.

Gặp vận ĐỎ rực 4 phương vào đúng 16h30 thứ Hai 10/7/2023, 3 con giáp trúng SỐ bất ngờ, vàng bạc rủng rỉnh, túi tiền đầy ụ, tiêu xài thả ga chẳng lo giá, mỉm cười vui tươi suốt tháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày thứ Ba, công việc của tuổi Dần diễn ra chẳng cần tốn thời gian và công sức. Người tuổi này làm việc gì đều “thuận buồm xuôi gió" nhờ sự chỉ đường dẫn lối của Tỷ Kiên. Bản mệnh sớm hoàn thành nhiệm vụ được để hỗ trợ mọi người xung quanh.   

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối bấp bênh. Nếu không sớm giữ khoảng cách và sự đề phòng với những người xung quanh, con giáp này có khi mất tiền oan uổng hoặc rơi vào cảnh vay mượn tiền người khác. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm đẹp đẽ, tươi sáng. Tình yêu đôi lứa đủ vị, ngọt ngào và đong đầy cảm xúc khi được Mộc sinh Hoả phù trợ. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính đến chuyện về chung một nhà. 

Gặp vận ĐỎ rực 4 phương vào đúng 16h30 thứ Hai 10/7/2023, 3 con giáp trúng SỐ bất ngờ, vàng bạc rủng rỉnh, túi tiền đầy ụ, tiêu xài thả ga chẳng lo giá, mỉm cười vui tươi suốt tháng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hôm nay tuổi Thân sẽ hay suy tư hơn, nhất là những hồi ức trong quá khứ lại trở về quấy rầy bạn ở hiện tại. Tuổi Thân hãy tỉnh táo nhìn nhận rằng nên để những muộn phiền trong quá khứ ngủ yên và hướng tâm trí vào nhiều điều tươi sáng tốt đẹp hơn trong tương lai, đó chính là cách tốt nhất để tiếp thêm năng lượng cho chính bản thân mình.

Thứ Ba này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho Tuổi Thân nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần Tuổi Thân nhé.

Trên phương diện sức khỏe, Tuổi Thân thường có cảm giác mệt mỏi. Có thể là có quá nhiều vấn đề cần phải xử lý ngay trong ngày, liên quan đến việc công lẫn việc tư. Dù sao đi nữa thì cũng đừng dồn những căng thẳng, bực dọc lên những người khác nhé, họ đâu có lỗi gì với sự bận rộn này của bạn.

Gặp vận ĐỎ rực 4 phương vào đúng 16h30 thứ Hai 10/7/2023, 3 con giáp trúng SỐ bất ngờ, vàng bạc rủng rỉnh, túi tiền đầy ụ, tiêu xài thả ga chẳng lo giá, mỉm cười vui tươi suốt tháng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Qua đêm nay thứ Hai ngày 10/7/2023: Thần Tài nâng đỡ 3 con giáp bước vào thời kì hoàng kim, ăn nên làm ra, làm 1 hưởng 10, hạnh phúc tràn đầy

Qua đêm nay thứ Hai ngày 10/7/2023: Thần Tài nâng đỡ 3 con giáp bước vào thời kì hoàng kim, ăn nên làm ra, làm 1 hưởng 10, hạnh phúc tràn đầy

Tử vi dự báo trong ngày thứ hai này, những con giáp này có khả năng đón may mắn liên tiếp, làm gì cũng thuận lợi hơn người.

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