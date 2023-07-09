Tử vi tuần mới (10/7 - 16/7), 3 con giáp may mắn gom trọn LỘC TRỜI ban, công việc như cá gặp nước, gặt hái được nhiều thành công, thu lợi kếch xù

Tuần mới 3 con giáp này sẽ vượt lên nghịch cảnh, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, tiền bạc đổ về túi không ngừng.

Tuổi Dậu Dậu may mắn đường công việc nhờ có Chính Quan nâng đỡ. Đặc biệt là những bạn đang xin việc, chờ tin tức thi cử, bầu cử, tăng lương thì thời gian tới sẽ có tin vui. Sau bao ngày vất vả thì tới đây bạn sẽ được may mắn chiếu cố, công việc mỉm cười, tương lai khởi sắc. Vận trình tình cảm lâm Tương Phá nên anh chị em trong nhà dễ có lục đục, cha mẹ và con cái bất hòa. Đôi khi không thể nhìn vẻ bề ngoài để phán đoán một con người nên ai nói gì về bạn cứ mặc kệ họ, mình nhẫn nhịn thì mình được thêm phước, họ nóng giận họ gặp quả báo.

Kim dưỡng Thủy mang đến tin vui tài lộc. Người buôn bán kinh doanh được phù trợ, buôn may bán đắt bất ngờ, tuổi này biết giữ chữ tín với khách hàng nên tiếng lành đồn xa, khách hàng tìm đến nhiều, tiết kiệm tiền cũng giỏi, biết xoay xở lúc nguy nan. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Công việc của Hợi có Thiên Ấn chiếu cố nên đỡ vất vả hơn hẳn. Nhiều người có thời gian nghỉ ngơi đi du lịch cùng cơ quan. Người làm chức cao có tiếng nói trong công ty, không để người khác lấn át nhưng đừng lạm dụng chức quyền để gây khó dễ cho người ta nhé.

Đường tình cảm của bản mệnh may mắn được Tam Hội chiếu cố nên gia đình tránh được họa lớn nhỏ. Nhiều người sắp đón người thân từ xa trở về hoặc hội ngộ với bạn cũ lâu ngày không gặp, tinh thần phấn khởi vui tươi, làm gì cũng thấy thoải mái. Công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ nên cũng giỏi kiếm tiền. Tuổi Hợi có thể chi tiêu một chút cho bản thân và gia đình, đồng thời tìm hiểu thêm thông tin để đầu tư sinh lời trong thời gian tới. Tuổi Thìn Đường tài lộc vượng phát, tuổi Thìn sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng. Xét trên phương diện tình cảm thì mọi thứ không được tốt như vậy, cảm xúc của tuổi Thìn thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường. Tinh thần không được tốt và tính khí khó chiều của bản mệnh khiến đối phương phải chịu nhiều ấm ức. Con giáp này nên thư giãn, thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân, tránh để những nhân tố bên ngoài chi phối quá nhiều đến cảm xúc. Tuổi Thìn cũng nên nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, nhận thấy những điều sai trái thì nên sửa đổi. Nếu không sẽ phải hối hận vì đã vô tâm và làm tổn thương những người mình yêu quý nhất. Đừng để cảm xúc tiêu cực phá nát tâm tư, hãy suy nghĩ đến những điều tích cực và vui vẻ trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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