Tử vi cuối tuần (8/7 - 9/7), 3 con giáp được Thần Tài săn đón, công việc kinh doanh phất lên không ngừng, dễ dàng thăng quan tiến chức, tiền tài về đầy túi, vàng đeo đầy mình

Tâm linh - Tử vi 07/07/2023 19:10

Bước sang cuối tuần, 3 con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, giàu có hơn người, cuộc đời họ êm đềm và sung túc.

Tuổi Dậu

Tử vi cuối tuần cho thấy, tài vận của người tuổi Dậu dồi dào, không những tự bản thân có năng lực kiếm tiền mà còn nhận được ưu đãi, quà tặng, tiền biếu tiền cho của người khác. Nhờ thế mà túi bạn lúc nào cũng rủng rỉnh, có thể mua sắm được kha khá món đồ mà mình thích rồi đấy.

Về đường tình duyên, có thể nói con giáp này sẽ có một khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu. Hai bạn càng ngày càng cảm thấy hòa hợp hơn, tình yêu thăng hoa, sự gắn kết giữa hai tâm hồn khiến cho mối quan hệ càng ngày càng trở nên nồng nàn.

Tử vi cuối tuần (8/7 - 9/7), 3 con giáp được Thần Tài săn đón, công việc kinh doanh phất lên không ngừng, dễ dàng thăng quan tiến chức, tiền tài về đầy túi, vàng đeo đầy mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Tỵ có cơ hội phát tài nhờ nghề phụ hoặc nhờ may mắn của mình. Dù số tiền mà bạn có được đủ để bạn tiêu xài một cách thoải mái trong một khoảng thời gian ngắn nhưng tốt nhất là bạn chớ nên quá phung phí. Trong quá trình chi tiêu, bạn chớ nên dành tiền vô ích cho những thứ xa hoa, phù phiếm. Hãy dùng tiền cho những việc hữu ích hơn, ví dụ như chăm sóc gia đình, phát triển bản thân…, rồi bạn sẽ thu lại khoản lời lãi gấp bội trong tương lai. 

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy người thân là mọi gánh nặng dường như tan biến ngay.

Tuổi Ngọ

Chính Tài độ mệnh, tuổi Ngọ may mắn đón nhận cơ hội kiếm tiền mới. Cơ hội này có thể được mang tới bởi chính người thân trong gia đình. Có thể bạn sẽ cùng hùn tiền với họ để mua một dự án bất động sản và sẽ sớm thu được một khoản lợi nhuận. Tất nhiên, vì đây là công việc kinh doanh nên bạn cũng hãy cẩn trọng trong mọi khâu để có kết quả tốt nhất nhé.

Tam Hợp cục còn giúp tinh thần làm việc của Ngọ vô cùng hăng hái. Bản mệnh luôn vững vàng, từng bước vượt qua mọi sóng gió, kiên định với những gì mình đang theo đuổi. Mặc dù tương lai phía trước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng bạn không bao giờ sợ hãi mà bỏ cuộc.

Vận trình tình duyên của người tuổi này vượng sắc, đào hoa nở rộ, con giáp này hãy mở lòng đón nhận tình yêu đi thôi. Bản mệnh có thể được ai đó bày tỏ tình cảm, đừng để hạnh phúc đi qua một cách đáng tiếc nhé.

Tử vi cuối tuần (8/7 - 9/7), 3 con giáp được Thần Tài săn đón, công việc kinh doanh phất lên không ngừng, dễ dàng thăng quan tiến chức, tiền tài về đầy túi, vàng đeo đầy mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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