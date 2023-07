Đếm ngược tới đêm 30 Tết Quý Mão, 3 con giáp là con cưng Thần Tài, nhận lộc tới tấp, vàng bạc chất đầy, sự nghiệp hưng thịnh, cuộc đời dư dả

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường mang tính cách hiền lành, đôn hậu. Họ rất rộng lượng, thường hay giúp đỡ người khác.

Con giáp sống tự do, tự do và phóng khoáng, do đó tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào kĩ năng và sự siêng năng, chịu khó, con giáp này sớm có được sự nghiệp vững vàng. Điểm đáng quý là con giáp này luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết trong công việc.