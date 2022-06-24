Được Thần Phật chống lưng, con giáp nào thông minh luôn biết chuyển hoá mọi điều xấu thành lành?

Không hổ danh là con giáp mang số phú quý, ngay từ khi sinh ra, người cầm tinh con Rồng đã hưởng nhiều phúc khí và may mắn.

Tuổi Mão có tính cách nhẹ nhàng, suy nghĩ tinh tế và rất dễ mềm lòng. Người này không bao giờ làm việc hấp tấp. Trong công việc, họ luôn suy nghĩ một cách gọn gàng, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, giải quyết các khúc mắc một cách thỏa đáng.

Tuổi Mão luôn thân thiện, thẳng thắn và thành thật với mọi người. Họ không thích nói chuyện vòng vo. Chính vì vậy, người tuổi Mão luôn được tôn trọng và đánh giá cao. Trong cuộc sống, con giáp này cũng được Thần Phật che chở, hưởng nhiều điều tốt lành, tài vận hanh thông.

Tuổi Thân

Những cô cậu cầm tinh con Khỉ lúc nào cũng tỏ ra thông minh, lanh lợi hơn người. Họ cũng rất giỏi trong việc thích ứng với hoàn cảnh, cộng thêm vận may trời phú nên rất dễ xoay chuyển tình thế rất khôn khéo theo hướng có lợi cho bản thân.

Năm 2022 không phải là một năm dư dả đối với những người tuổi Thân. Họ cần nên cân nhắc trong vấn đề đầu tư cũng như chi tiêu của mình. Nếu có ý định làm ăn thì nên chọn những người có uy tín.

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng người tuổi Mùi thường hiền lành, thành thật, sống tích cực và luôn nỗ lực phấn đấu. Họ có thể sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để gia đình có cuộc sống tốt đẹp. Mỗi khi làm bất cứ việc gì, tuổi Mùi đều đứng trên góc độ của người khác để suy nghĩ.

Tuổi Mùi sống tử tế, thích hành thiện, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Con giáp này luôn được Thần Phật che chỏ, phù hộ, đi đâu cũng có phúc tinh cao chiếu. Họ có nguồn lực tài chính phát triển, không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc.

Khi gặp khó khăn, con giáp này có thể giải quyết ổn thỏa và đạt được thành tựu đáng nể. Người tuổi Mùi khi thành tâm hướng Phật thì phúc khí càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!