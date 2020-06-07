Đừng 'trông mặt mà bắt hình dong', tướng ngón tay sẽ cho bạn biết ngay đàn ông vũ phu, ưa bạo lực

Tâm linh - Tử vi 07/06/2020 06:15

Chỉ cần nhìn ngón tay, bạn có thể biết được đàn ông vũ phu, thích bạo lực. Nếu lấy phải kiểu người này, bạn sẽ khổ cả đời vì trở thành “bao cát” để họ trút giận.

Ngoài tính cách, phụ nữ khôn ngoan có thể nhận biết được kiểu đàn ông vũ phu, làm khổ bạn suốt đời qua việc quan sát ngón tay.

Ngón trỏ dài hơn các ngón còn lại

Theo nhân tướng học, đàn ông có xu hướng bạo lực thường có ngón trỏ dài hơn các ngón tay còn lại. Kiểu người này dễ nổi nóng, cáu gắt mỗi khi có chuyện gì đó không hài lòng. Họ không thích bị người khác phán xét hay chê bai.

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Đàn ông vũ phu thường có ngón trỏ dài hơn các ngón còn lại - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí anh ấy sẽ nổi đóa, sử dụng bạo lực với bạn dù lỗi lầm đó không phải do bạn gây ra. Nói chung kiểu người này không thích hợp để làm chồng làm cha. Anh ta thường ích kỷ, không chịu nhường nhịn hay lắng nghe bất cứ ai.

Đầu ngón tay phình lên

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Người sở hữu ngón tay phình lên thường vũ phu - Ảnh minh họa: Internet

Đây là đặc điểm ngón tay của đàn ông thích vụng trộm. Họ thích làm những chuyện lén lút sau lưng vợ. Nếu quen kiểu đàn ông này, phụ nữ sẽ khổ sở vì thói trăng hoa kèm bạo lực của anh ấy. Mỗi khi bạn ghen tuông, anh ta có thể thượng cẳng tay hạ cẳng chân để bạn im lặng.

Ngón đeo nhẫn và ngón trỏ dài bằng nhau

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Phụ nữ lấy kiểu đàn ông này khổ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông có nét tướng này thường khá bí ẩn, không thích bộc lộ cảm xúc quá nhiều. Ngoài mặt họ được nhận xét là người hiền lành nhưng bên trong lại là một “con sói”. Họ vô cùng nóng tính, không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nên dễ gây tổn thương thể xác cho bạn. 

Có lông đen dài ở các ngón tay

Người đàn ông có lông đen dài ở các ngón tay thường kém may mắn. Trong công việc, họ không có ý chí tiến thủ, luôn tự ti vì mình kém cỏi. Về nhà, họ lại thường gây hấn với vợ. Vì vậy mà họ không thể mang lại hạnh phúc cho vợ con. Nếu lấy phải kiểu đàn ông này, bạn sẽ cảm thấy bản thân thua thiệt so với những người phụ nữ khác.

Ngón đeo nhẫn dài hơn cái ngón còn lại

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Người có ngón tay này rất hung hăng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có nét tướng này khá hung hăng, ưa bạo lực và không kiểm soát được cảm xúc của mình. Họ sống khá bảo thủ, chỉ biết đến lợi ích cá nhân. Thậm chí còn vì lợi ích của mình mà đánh đổi tất cả khiến vợ con phải lâm vào cảnh cực khổ, chật vật cả đời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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