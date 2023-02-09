Đúng thứ Sáu và thứ Bảy (10/2 - 11/2): 3 con giáp CHIÊU TÀI GỌI LỘC, nỗ lực vươn mình đổi đời, Thần Tài lì xì tiền tỷ, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 09/02/2023 20:33

Dưới đây là 3 con giáp may mắn dù thời gian qua đã chịu nhiều khổ đau đến tận cùng nhưng sắp tới sẽ đổi đời, tha hồ hốt tiền bỏ túi tiêu xài không hết trong thứ Sáu và thứ Bảy.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão chịu khổ đủ rồi nên trong thứ Sáu và thứ Bảy, con giáp này chuẩn bị bước sang chương mới với nhiều tài lộc lớn. Thời gian qua, bạn đã vướng phải nhiều họa thị phi, bị kẻ xấu hãm hại đủ đường. Công việc làm ăn của bạn không như ý muốn, tiền bạc thất thoát nhiều.

Nhưng khi bước sang thời gian này, bạn sẽ tha hồ đếm lộc trời ban. Những dự định đang ấp ủ bao lâu nay được thực hiện, công sức được đền đáp xứng đáng. Công việc của bạn phất lên như diều gặp gió, tình duyên cũng phơi phới, đón duyên lành như ý.

Đúng thứ Sáu và thứ Bảy (10/2 - 11/2): 3 con giáp CHIÊU TÀI GỌI LỘC, nỗ lực vươn mình đổi đời, Thần Tài lì xì tiền tỷ, phát tài cực to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi dự đoán, Thìn được đánh giá khá cao về tài vận trong thứ Sáu và thứ Bảy. Một năm cũ khó khăn đã qua đi, bạn chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ, tiền bạc chạm đỉnh tha hồ tiêu xài.

Trong thời gian này, bạn làm một được mười, buôn bán một vốn bốn lời. Người làm công ăn lương nhận được nhiều lời khen. Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá khá cao về tài năng, hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện bản thân mình.

Đúng thứ Sáu và thứ Bảy (10/2 - 11/2): 3 con giáp CHIÊU TÀI GỌI LỘC, nỗ lực vươn mình đổi đời, Thần Tài lì xì tiền tỷ, phát tài cực to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp may mắn, tình tiền đều vượng sắc trong thứ Sáu và thứ Bảy. Bạn không còn sợ bất cứ ai cản đường thăng tiến của mình, vận trình ngày càng phất lên như diều gặp gió. Những đóng góp của bạn đều mang lại nhiều thành tựu tốt.

Hãy tận dụng cơ hội này để gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Nói chung bạn sẽ được cấp trên trọng dụng, tha hồ ngồi không hưởng phúc. Lời khuyên cho bạn nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn.

Đúng thứ Sáu và thứ Bảy (10/2 - 11/2): 3 con giáp CHIÊU TÀI GỌI LỘC, nỗ lực vươn mình đổi đời, Thần Tài lì xì tiền tỷ, phát tài cực to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nửa cuối tháng Giêng: Lộc ùa về như thác, 3 con giáp gánh bạc tỷ còng lưng, tiền tiêu không hết, may mắn ngút trời xanh

Nửa cuối tháng Giêng: Lộc ùa về như thác, 3 con giáp gánh bạc tỷ còng lưng, tiền tiêu không hết, may mắn ngút trời xanh

Dự đoán nửa cuối tháng Giêng, vận thế khởi sắc, vạn sự may mắn của 3 con giáp dưới đây đạt được nhiều điều mơ ước.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 9/2/2023 tu vi 12 con giap 9/2/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay 10/2/2023 tử vi thứ 6 tử vi thứ 7 tử vi 2 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 8 giờ 23 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 8 giờ 26 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 8 giờ 32 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng