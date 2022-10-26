Đúng thứ 6 tuần này (28/10), 3 con giáp muốn nghèo cũng khó, tiền bạc chất cao hơn đầu, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 14:05

Chúc mừng 3 con giáp, đúng thứ 6 tuần này (28/10) đầy may mắn và giàu sang.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão trời ban cho tính thật thà thẳng thắn, họ luôn nhiệt tình giúp đỡ, lo lắng cho người khác hết lòng. Đúng thứ 6 tuần này (28/10) nhờ được phúc tinh cao chiếu nên họ luôn vượng vận quý nhân phù trợ.

Vận thế hài hòa, sự nghiệp thăng tiến tất cả cũng một phần nhờ chính những phúc đức mà họ gom góp lại. Ở chỗ làm, cần chú ý nắm bắt các cơ hội vàng mười, đối nhân xử thế khéo léo, hài hòa. Cẩn trọng tránh kẻ tiểu nhân hãm hại và luôn nêu cao tinh thần cảnh giác.

Trong thời gian này, chắc chắn họ sẽ được ăn sung mặc sướng, tài vận khôn nguôi. Đừng quên tích đức làm việc thiện, khi bạn bè, người thân cần sự giúp đỡ hãy chìa tay ra liền. Vận may sẽ tự động gõ của, bước ra khỏi nhà là nhặt được tiền rơi từ dự án của bạn bè, đối tác, một vốn bốn lời.

Đúng thứ 6 tuần này (28/10), 3 con giáp muốn nghèo cũng khó, tiền bạc chất cao hơn đầu, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông - Ảnh 1
Đúng thứ 6 tuần này (28/10) nhờ được phúc tinh cao chiếu nên Mão luôn vượng vận quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong số 12 con giáp, con giáp tuổi Tuất là những người dám thử thách, dám đột phá. Bạn không bằng lòng với hiện trạng, bạn không hề tự mãn. Bạn luôn chiến đấu và bạn luôn đạt được.

Con giáp tuổi Tuất dũng cảm và tháo vát, bạn sẽ không quá tham vọng và cũng không tự phụ. Mặc dù bạn năng động hơn nhưng bạn không bốc đồng chút nào và rất ổn định.

Đúng thứ 6 tuần này (28/10), những ngôi sao may mắn về đúng vị trí của mình, vận trình tài lộc của con giáp như cầu vồng. Bạn sẽ không gặp bất lợi gì trong tương lai, chỉ mong phúc khí sẽ đến với tâm hồn bạn, của cải sung túc, những ngày tháng nghèo khổ khốn khó sẽ không còn nữa. Xin chúc mừng, chúc bạn ngày càng trở nên can đảm hơn, và bạn có thể đạt được cuộc sống hạnh phúc, viên mãn đến vài năm sau.

Đúng thứ 6 tuần này (28/10), 3 con giáp muốn nghèo cũng khó, tiền bạc chất cao hơn đầu, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông - Ảnh 2
Đúng thứ 6 tuần này (28/10), vận trình tài lộc của tuổi Tuất tỏa sáng như cầu vồng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xem tử vi trọn đời 12 con giáp cho thấy tuổi Sửu vốn là con giáp chăm chỉ, cần mẫn, siêng năng. Con giáp này luôn lấy công việc làm niềm vui trong cuộc sống. Nhiều người lầm tưởng con giáp này có cuộc sống vất vả. Họ không biết hưởng thụ. Tuy nhiên trên thực tế họ là con giáp khổ trước sướng sau, những gì họ vất vả gầy dựng cuối cùng cũng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Thời điểm thứ 6 tuần này (28/10), tuổi Sửu sẽ gặp được những cơ hội tốt, cơ hội này có liên quan đến công việc, tình duyên và tất thảy mọi thứ. Bản mệnh nên nhìn ra cơ hội, nắm bắt thành công để kéo cơ hội lại phía mình. Đặc biệt, từ thời gian này, tuổi Sửu được thần tài và các bị thần may mắn chiếu cố. Do vậy, bắt tay vào việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi.

Đúng thứ 6 tuần này (28/10), 3 con giáp muốn nghèo cũng khó, tiền bạc chất cao hơn đầu, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông - Ảnh 3
Thời điểm thứ 6 tuần này (28/10), tuổi Sửu sẽ gặp được những cơ hội tốt, cơ hội này có liên quan đến mọi phương diện. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Chỉ cần bước qua tháng 11/2022, 3 con giáp như 'cá gặp nước', của nả chất đầy nhà, bội thu tài lộc, sự nghiệp lên tầm cao mới

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Bước qua tháng 11, 3 con giáp được tử vi dự đoán vận trình hanh thông, suôn sẻ vô cùng, cát khí lan tràn chạm đích thành công.

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